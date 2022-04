live

Zelensky: 'Val Marioepol is nabij'

Zevenenhalve week na het begin van de Russische invasie in Oekraïne staan de Russen op het punt de eerste grote stad in het land te veroveren. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is de val van de zuidoostelijke havenstad Marioepol nabij.