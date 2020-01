100 miljard euro voor groene reconversie

De volgende tien jaar pompt Europa 1.000 miljard euro in de groene economie. De Commissie stelde dinsdag een potje van 100 miljard euro voor om de vervuilendste regio's te helpen in de transitie.

'Iedereen moet aan boord zijn met de Europese Green Deal. Niemand mag achterblijven', was het dogma van Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die een maand geleden haar klimaatagenda voor de komende jaren op tafel legde.

Von der Leyen wil Europa tegen 2050 klimaatneutraal maken. Maar op de Europese top van december wilde Polen nog niet meestappen in dat verhaal. Het land is erg afhankelijk van vervuilende steen-en bruinkool. Ook rees de vraag: wie gaat de overgang naar een klimaatneutraal Europa betalen?

Financieel abracadabra

De transitie vergt niet alleen inspanningen voor het klimaat, maar ook voor een gezonder leefmilieu en een duurzamer samenleving. De Commissie berekende al dat tot 2030 jaarlijks 260 miljard euro extra investeringen nodig zijn. De Europese Investeringsbank EIB doet als Europese klimaatbank haar duit in het zakje: de komende tien jaar gaat ze voor 1.000 miljard euro aan investeringen mobiliseren in vergroening van milieu en energie. Dat komt neer op 100 miljard per jaar.

De Commissie kondigde dinsdag haar langverwachte voorstel voor een transitiemechanisme aan. Dat moet de groene toekomst sociaal aanvaardbaar en financieel haalbaar voor álle lidstaten maken. De focus ligt duidelijk op probleemlanden als Polen. De Commissie voorziet in de komende zeven jaar in 100 tot 125 miljard euro: amper 7,5 miljard euro vers geld, bestaande Europese steunfondsen, nationale cofinanciering, privé-investeringen en goedkope leningen.

Het samenballen van bestaande financieringsmiddelen voor het klimaat is de grote verdienste van het voorstel. Er kwam wel financieel abracadabra aan te pas: er zitten een groot aantal hefbomen in om, op basis van de EU-begroting of de middelen van de Europese Investeringsbank, extra geld op te halen.

Het 'mechanisme voor eerlijke transitie' heroriënteert ook zeker 25 procent van het geld uit de bestaande Europese steunfondsen en de landbouw naar vergroening. Het mechanisme mobiliseert ook andere vormen van financiering, en nationale cofinanciering van projecten die gebruikmaken van EU-fondsen.

De Commissie spreekt zelf van een investeringspakket van 1.000 miljard euro voor 2030, voor de komende tien jaar dus. Ook dat is financieel gepoker. De helft van dat bedrag komt uit het EU-budget. Daarbij komt 100 miljard uit het mechanisme voor eerlijke transitie en 100 miljard die de lidstaten daar bovenop leggen. De resterende 300 miljard komt van InvestEU, het Europees investeringsvehikel dat massaal gaat investeren in groene innovatie.

Probleem

Het enige vers geld is 7,5 miljard euro voor de periode 2021-2025 voor het nieuwe 'fonds voor eerlijke transitie'. Dat bedrag lijkt groot maar is bescheiden in verhouding tot de totale Europese begroting voor de volgende zeven jaar, zo'n 1.000 miljard euro.

Maar tegelijk is dat bijkomend potje voor klimaattransitie een probleem. Nu al is er grote onenigheid in de EU over de Europese meerjarenbegroting. Na de brexit zit er minder geld in de Europese pot en bovendien zijn er nieuwe prioriteiten die geld vergen, zoals grensbewaking, defensie en digitalisering. Een extra begrotingslijn maakt het er niet gemakkelijker op.

De Europese Commissie zet een mechanisme op voor een grondige vergroening. Met amper 7,5 miljard euro vers geld, bestaande Europese steunfondsen, nationale cofinanciering, privé-investeringen en goedkope leningen rekent ze de komende zeven jaar op 100 tot 125 miljard euro extra. Ursula von der Leyen Voorzitter EU-Commissie

Dat beseft Von der Leyen. Maar ze toont zich strijdvaardig. 'We hebben een grondige modernisering nodig van het Europees budget. De huidige begroting dateert van 2013: dat is van voor de brexit, voor het klimaatverdrag van Parijs, voor 5G.' Von der Leyen pleit voor Europese eigen middelen: een plastictaks en een deel van de inkomsten uit de veiling van uitstootrechten.

Juncker-fonds

Het transitiefonds zal volgens de Europese Commissie zeker 30 miljard euro investeren, mogelijk zelfs 50 miljard. Dat komt omdat lidstaten zelf de Europese subsidies moeten aanvullen met eigen geld.

Behalve het transitiefonds is er ook een gerichte steun om projecten van starters of grotere bedrijven te helpen financieren bij de banken. Zo'n systeem om meer investeringen mogelijk te maken was de drijfveer achter het zogenaamde Juncker-fonds. De opvolger, InvestEU, gaat op basis van 1,8 miljard euro uit de Europese begroting voor 45 miljard aan investeringen voor dergelijke projecten mogelijk maken.

Een derde pijler van het transitiemechanisme zijn goedkope leningen aan de privésector. Hier speelt de Europese Investeringsbank een centrale rol. De bank gebruikt 10 miljard euro van de eigen middelen als hefboom om investeringen los te weken. Volgens de Commissie kan dat resulteren in 25 tot 30 miljard aan investeringen.

Reconversie

Economische diversificatie en reconversie wordt de rode draad in het transitiemechanisme. Dat gaat best breed: van bodemsanering tot koolstofopvang en steun voor het creëren van nieuwe jobs. In sommige gevallen is zelfs steun mogelijk voor grote bedrijven of voor het opschonen van het productieproces van fabrieken, op voorwaarde dat jobs worden behouden. Voor kernenergie is geen steun mogelijk onder het transitiemechanisme.

Alle Europese landen kunnen een beroep doen op het transitiemechanisme. De klemtoon ligt wel op regio's die het het moeilijkst hebben met de klimaatomslag. Streken met een erg vervuilende industrie bijvoorbeeld. Of regio's die nog erg afhankelijk zijn van mijnen en bruinkool stoken. Die zijn er in Polen, Duitsland en in het westen van Grieks Macedonië. Wel zal Duitsland als rijkere natie een pak meer geld naast die Europese steun moeten leggen dan pakweg Griekenland.