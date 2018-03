100 rijkste Belgen parkeren 48 miljard in Luxemburg

De rijkste honderd families van ons land hebben samen ruim 48 miljard euro geparkeerd bij meer dan 160 postbusvennootschappen in het Groothertogdom Luxemburg. Dat blijkt uit een maandenlang onderzoek van De Tijd en Le Soir.

Die postbusvennootschappen bestaan alleen op papier en gebruiken een Luxemburgs adres waar nog tientallen tot duizenden andere postbusvennootschappen gehuisvest zijn. Plaatselijke advieskantoren regelen alle verplichtingen. De meeste postbusvennootschappen betalen elk jaar slechts een minimumbelasting van 4.815 euro in Luxemburg.

Postbus Luxemburg De meeste postbusvennootschappen betalen in Luxemburg maar 4.815 euro belasting. Van de rijkste 50 zakenfamilies in ons land hebben acht op de tien financiële en fiscale constructies in Luxemburg.

Het internationale belastingschandaal LuxLeaks legde drie jaar geleden al een 40-tal Luxemburgse belastingakkoorden van Belgische families en bedrijven bloot. Nu doorzochten we bijna 1,5 miljoen documenten uit het Luxemburgse bedrijvenregister op alle mogelijke trefwoorden, zoals namen van bekende Belgen of adressen in ons land. Zo kunnen we voor de allereerste keer aantonen welke Belgen achter de constructies in Luxemburg schuilgaan.

Van de rijkste 50 zakenfamilies in ons land blijken acht op de tien financiële en fiscale constructies in Luxemburg te hebben. Meer dan de helft van de families (56%) gebruikt daarvoor enkel een postbusvennootschap.

Van de rijkste honderd families zijn nog altijd zes op de tien in Luxemburg aanwezig. Vier op de tien hebben er weinig meer dan een postbusadres, terwijl in totaal meer dan 48 miljard euro eigen vermogen in die postbusvennootschappen zit. Uit ons onderzoek blijkt dat de constructies ook naar exotische belastingparadijzen leiden.

Volgens fiscaal expert Denis-Emmanuel Philippe haalt Luxemburg voordeel uit de constructies. ‘Een belasting van 4.815 euro is een klein bedrag, maar vermenigvuldigd met de 50.000 à 60.000 holdingconstructies, is dat geen verwaarloosbare inkomst voor de Luxemburgse staat.’

Yves Leterme

Een van de weinige rijke Belgen die we niet in Luxemburg terugvinden, behalve als mede-investeerder in het fonds Droia Invest, is ex-Omega Pharma-eigenaar Marc Coucke.

Ik hou alles in België. Maar ik werp geen steen naar wie in andere landen zit. Marc Coucke

‘Ik trek uit principe niet naar Luxemburg of Monaco. België heeft me kansen geboden om me te ontwikkelen. Ik hou alles in België, tenzij het om een echt buitenlands filiaal gaat natuurlijk. Maar ik werp geen steen naar wie in andere landen zit. Ik begrijp hen, gezien de continue onzekerheid in België.’

Opmerkelijk is dat we op het meest gebruikte postbusadres in Luxemburg, van de beheerder Alter Domus, een voormalige eerste minister van ons land terugvonden. Yves Leterme (CD&V) was bestuurder bij de postbusvennootschap Tele Columbus Holdings.

Leterme ziet geen graten in zijn betrokkenheid bij de postbusconstructie, die intussen is opgedoekt. Hij ziet ook geen conflict met zijn vorige topmandaat bij de OESO, hoewel die organisatie juist de strijd aanbond tegen zulke internationale belastingconstructies.