29 Belgische projecten kregen geld via het Junckerfonds

Het zogeheten Junckerfonds heeft al 1,3 miljard geïnvesteerd in Belgische projecten. Daarmee staat België op de elfde plaats.

Door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), ook wel het Junckerfonds genoemd, is er al 1,3 miljard euro geïnvesteerd in 29 Belgische projecten. Het gaat dan vooral over bedrijfsactiviteiten zoals offshore windmolenparken, onderzoek en ontwikkeling en 3D-printen. Kamerlid Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft deze cijfers opgevraagd.

Elfde plaats

België staat op de elfde plaats in de Europese Unie en dat vindt Van Peteghem te laag. 'We hebben in ons land absoluut nood aan strategische investeringen op het vlak van hernieuwbare energie, mobiliteitsinfrastructuur en in de zorgsector', aldus het kamerlid. Volgens hem zit er enorm veel potentieel aan creativiteit en kennis in onderzoek en ontwikkeling binnen de Belgische onderwijsinstellingen en kmo's. 'We kunnen meer uit het EFSI halen. We moeten onze bedrijven beter begeleiden en ondersteunen om Europees geld naar ons land te halen', vult Van Peteghem aan.