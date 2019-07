Almaar minder valse bankbiljetten

De extra veiligheidskenmerken van de nieuwe eurobiljetten en succesvolle politieacties doen de valsmunterij dalen, zegt de Nationale Bank.

Het aantal valse bankbiljetten in België en de eurozone is in het eerste halfjaar verder gedaald, blijkt uit cijfers van de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank (ECB). In België zijn 13.013 nagemaakte biljetten gevonden en uit omloop genomen. Dat is 12,5 procent minder dan in de tweede helft van 2018. In de eurozone verminderde het aantal valse biljetten met 4,2 procent naar 251.000.

'We zien in de eurozone sinds de piek van 2014-15 een dalende trend van het aantal valse biljetten', zegt Yves Timmermans, bankbiljettenspecialist van de Nationale Bank. 'België volgt de Europese trend.' De Nationale Bank zegt in een persbericht dat de dalende trend begon in 2016.

Veiligheidskenmerken

Timmermans ziet twee redenen voor de vermindering van het aantal valse biljetten. 'In de eerste plaats bevat de nieuwe reeks eurobiljetten meer zichtbare veiligheidskenmerken. Bovendien waren er de jongste jaren enkele succesvolle acties van de politie tegen valsemunters. Zuid-Italië was een bron van namaak.'

Het aantal valse biljetten is in vergelijking met het aantal echte biljetten zeer beperkt. In de eurozone zijn er naar schatting 24 valse biljetten per miljoen biljetten. Er zijn meer dan 22 miljard eurobiljetten in omloop. De financiële schade van namaak bedraagt volgens Timmermans 30 tot 40 miljoen euro per jaar in de eurozone.