Athene lokt buitenlandse miljonairs met belastinggunsten

Het voordeel zou maximaal vijftien jaar gelden. Geïnteresseerden moeten minstens 183 dagen per jaar in het land verblijven en binnen de drie jaar minimaal 500.000 euro investeren in de Griekse economie. Wie meer dan 1,5 miljoen investeert, betaalt maximaal slechts 50.000 euro belastingen per jaar. Tegenover 3 miljoen euro aan investeringen staat 25.000 euro aan belastingen.

Centrumrechts

Sinds de centrumrechtse Kyriakos Mitsotakis in juli premier werd, hangt verandering in de lucht. Na bijna een decennium van bezuinigingen en recessie wil Mitsotakis, een voormalig bankier, sterk inzetten op economische groei. Mitsotakis was vorige week nog in Sjanghai en zei toen tegen de Chinese president Xi Jinping dat 'de Griekse regering vastbesloten is buitenlands kapitaal aan te trekken en op een duurzame manier rijkdom en welvaart te creëren voor alle Grieken'.