België bij laagste groeiers eurozone

De Belgische groei blijft dit en volgend jaar beperkt tot 1,2 procent van het bbp. Enkel Italië doet slechter.

'De groei in de eurozone is voor het zevende jaar op rij positief in 2019 en die trend zet zich ook in 2020 door,' zegt Europees Commissaris voor Financiën, Pierre Moscovici bij de voorstelling van de zomervooruitzichten. Die economische vooruitzichten dekken enkel de economische groei en de inflatie; voor de verwachtingen voor begroting en overheidsschuld is het wachten tot in de herfst.

Toch erkent dat Moscovici dat de economische groei vertraagt in de hele eurozone. De gespannen internationale context en vooral de dreigende handelsoorlogen zetten een domper op de Europese groei. Gemiddeld zal de economische groei in 2019 en 2020 beperkt blijven tot respectievelijk 1,2 en 1,4 procent. 'Een brexit zonder akkoord blijft een belangrijke risicofactor,' beklemtoont vice-voorzitter voor de euro, Valdis Dombrovskis.

Dip van Duitsland

Het cijfer voor 2019 wordt omlaag getrokken door de verwachte groei van amper 0,1 procent in Italië. De groei in de zuidelijke lidstaat zou licht aantrekken met 0,7 procent in 2020.

Ook Duitsland zakt terug van een groei met 1,4 procent naar slechts 0,5 procent dit jaar. De Commissie wijst erop dat Duistland eind 2018 en begin 2019 amper groeide. Europa verwacht wel dat de groei in Duitsland aantrekt in 2020 tot 1,4 procent.

Belgische groeivertraging

In België blijft de groei in 2019 en 2020 hangen op 1,2 procent. In 2017 beliep de groei nog 1,7 procent en in 2018 1,4 procent.

Wat betreft inflatie ligt ons land met 1,6 procent dit en volgend jaar wel boven het EU-gemiddelde van 1,3 procent. Toch zit België daarmee dichter bij het Europees gemiddelde dan de voorbije twee jaar. Toen tekende ons land een inflatie op van respectievelijk 2,2 en 2,3 procent in 2017 en 2018. Het EU-gemiddelde beliep in die jaren 1,5 en 1,8 procent.