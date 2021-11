België dondert naar beneden op internationale klimaatladder

Little Amal, de reuzegrote pop die een Syrisch meisje voorstelt dat op de vlucht is, bereikte dinsdag Glasgow. Ze overhandigde er een petitie van Avaaz, een online campagnenetwerk, met de oproep meer te doen tegen klimaatverandering. De petitie werd door 1,8 miljoen mensen ondertekend.

De ruzie tussen Vlaanderen en de andere regeringen in dit land weegt zwaar op het internationaal aanzien van België. Komt er een herhaling van de desastreuze zeven jaar onderhandelingen over een mager Belgisch klimaatakkoord voor 2020?

België dondert negen plaatsen naar beneden in de jaarlijkse ranking over de aanpak van de klimaatverandering. Met een 49ste plaats op de Climate Performance Index staat België ver achter de twee grootste uitstoters wereldwijd. India staat op de tiende plaats, China op plek 37. Van de EU-lidstaten doen alleen Slovenië, Tsjechië, Hongarije en Polen het nog slechter dan België. Bulgarije staat op 44, al onze buurlanden zitten in de top 20.

De essentie De onderhandelingen tussen de 'Belgische' regeringen over de verdeling van de klimaatinspanningen tegen 2030 zijn dinsdag opgeschort. Of later deze week nog verder gepraat wordt, is onzeker.

De kloof tussen de ambities van het Vlaamse klimaatplan en de federale, de Waalse en de Brusselse regering is té groot. Vlaanderen mikt op 40 procent minder uitstoot tegen 2030, de rest schrijft zich in in het Europese doel van min 55 procent uitstoot tegen 2030 voor de hele Unie.

Premier Alexander De Croo vraagt zich af, zonder Vlaanderen bij naam te noemen, of een lage klimaatambitie 'de juiste positie is om economisch voordeel te halen'.

De hetze straalt af op het internationale imago van België. Een nieuwe ranking van het klimaatbeleid van een zestigtal landen rekent België bij de kneusjes.

De klimaatindex wordt opgemaakt door ngo's en vergelijkt de CO2-uitstoot, hernieuwbare energie, energieverbruik en het klimaatbeleid van ruim zestig landen. De interne Belgische verdeeldheid over het verminderen van de uitstoot tegen 2030 met 47 procent weegt zwaar in de ranking. De Vlaamse minister van Klimaat, Zuhal Demir (N-VA), gaf maandag als allerlaatste EU-land haar goedkeuring voor een Europese toetreding tot de alliantie van landen met hoge klimaatambities. Maar voor een Belgische toetreding tot diezelfde alliantie houdt Vlaanderen het been stijf.

De Croo

Op basis van die slechte ranking vragen de Belgische ngo's Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace, Inter-Environnement Wallonie en het WWF de Vlaamse regering snel een fiat voor de Belgische uitstootvermindering met minstens 47 procent en een intern Belgisch akkoord voor de verdeling van de inspanningen. Ze willen dat alle regeringen op korte termijn 'in alle sectoren maatregelen te nemen om structurele emissiereducties in ons land op gang te brengen'.

Maar die hoop blijkt ijdel. Vlaanderen wil niet weten van een reductie met 47 procent - het Vlaams klimaatplan mikt op 40 procent - en eist zelfs een Europese heronderhandeling van het Belgische cijfer. 'Be careful what you wish for', zei premier Alexander De Croo (Open VLD) dinsdag voor de Kamercommissie Europese aangelegenheden. 'Als we de discussie willen voeren over de klimaatdoelstelling die elk land in Europa moet leveren, kan snel de vraag komen om een lagere doelstelling financieel te compenseren.'

Als we in de discussie over het naar beneden halen van de doelstelling willen belanden, kun je je afvragen of dat de juiste positie is om economisch voordeel te halen. Alexander De Croo Belgische premier

Hoewel met niet zoveel woorden, is die boodschap gericht aan Vlaanderen. 'Als we in de discussie over het naar beneden halen van de doelstelling willen belanden, kun je je afvragen of dat de juiste positie is om economisch voordeel te halen', voegde De Croo eraan toe. De premier wees erop dat Nederland, met een gelijkaardige industrie en samenleving als België, zich wél al organiseert op het eigen cijfer van 49 procent.

Uitstel of afstel?

In Glasgow werd ook het overleg tussen de klimaatministers van dit land, gepland op dinsdagnamiddag, afgeblazen. Of er later deze week nog overleg komt, is onzeker. De Waalse minister van Klimaat, Philippe Henry (Ecolo), oordeelde dat 'de standpunten nog te ver uiteen liggen om op korte termijn een voldoende ambitieus interfederaal akkoord te bereiken'. Henry ziet voor juni 2022 geen akkoord mogelijk. De eerste zes maanden van 2022 leidt Demir het interfederale overleg.

De verschillende standpunten liggen nog te ver uiteen om op korte termijn een voldoende ambitieus interfederaal akkoord te bereiken. Philippe Henry Waalse minister van Klimaat