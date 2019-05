België krijgt Europese waarschuwing voor te hoge schuld

De Europese Commissie stuurt België een forse waarschuwing over de begrotingscijfers. Net zoals de vorige jaren dreigt ons land op het strafbankje te belanden.

Volgende woensdag reikt de Europese Commissie de jaarlijkse economische en begrotingsrapporten uit. En net als de voorbije jaren wordt België een deliberatiegeval. Dat blijkt uit een waarschuwingsbrief die de Europese Commissie woensdagnamiddag naar ons land stuurde.

In die brief waarschuwt de Commissie dat ze een schuldenrapport laat opmaken van ons land. Zo'n rapport is de eerste stap naar een procedure voor een buitensporig tekort (EDP). Dat komt neer op een strafbankje, waarbij het land streng in het oog wordt gehouden wat betreft de begroting en de schuld. Als de nodige bijsturingen er niet komen, kan op termijn een Europese boete volgen.

Schuldprocedure

België heeft volgens de Commissie onvoldoende gedaan om de begroting structureel bij te sturen, ondanks de betere conjunctuur. Daardoor zakt de overheidsschuld onvoldoende snel.

De brief geeft België de mogelijkheid alle 'relevante informatie' door te geven over de kwaliteit van de begrotingscijfers die de Commissie nodig heeft voor haar oordeel. Dat antwoord moet wel op uiterst korte tijd - vrijdagavond - bij de Commissie zijn.

Volgende woensdag zal de Europese Commissie voor het zoveelste jaar op rij de Belgische begroting moeten delibereren. Zij koos de voorbije jaren systematisch voor dialoog in plaats van bestraffing.

Italië in slechte papieren

België is niet het enige land dat een waarschuwingsbrief kreeg. Ook Italië, Frankrijk en Cyprus kregen dergelijke brieven. Vooral Frankrijk heeft weinig te vrezen. De schuld daalt wel niet snel genoeg en de begroting dreigt dit jaar boven de alarmdrempel van 3 procent van het bbp uit te komen. Maar dit is eenmalig en vooral als gevolg van een statistisch effect.

Italië loopt het meest in de kijker omdat de schuld, die de tweede hoogste is in de eurozone na Griekenland, stijgt in plaats van daalt. De regering-Conte veegde bovendien de eerdere begrotingsafspraken van tafel. Daardoor stijgt ook het begrotingstekort in plaats van te dalen.

Rome heeft in het verleden al de flexibiliteit uitgeput die mogelijk is om de begrotings- en schuldcijfers 'op te leuken'. De Italiaanse regering slaagde er in november in om het strafbankje voor zich uit te schuiven. Maar de cijfers die de Italiaanse regering toen afsprak met Europa, zijn helemaal niet realistisch meer. Dat komt omdat de Italiaanse groei helemaal is stilgevallen.

Politieke beslissing

Een procedure voor buitensporig tekort starten, blijft wel een politieke beslissing. Dat geldt net zo goed voor Italië als voor België. De beslissing wordt door de Europese Commissie genomen op haar wekelijkse zitting volgende woensdag.

EU-commissaris voor Financiën, Pierre Moscovici, heeft tot nog toe elke vorm van reële bestraffing vermeden. En ook nu weer is het afwachten of hij kiest voor de harde lijn of uitstel van het verdict. Uitstel betekent dat er nog druk kan gezet worden op de Italiaanse regering; bij een strafprocedure is die hefboom weg.