België laat nog 1,6 miljard euro EU-subsidies ongebruikt

Lidstaten van de Europese Unie hebben gemiddeld nog geen 40 procent uitbetaald van de middelen die voorzien zijn in de Europese meerjarenbegroting voor de periode 2014-2020. België heeft nog 1,6 miljard euro te verdelen.

Dat schrijft de Europese Rekenkamer in haar verslag over de rekeningen van 2019. De EU-instelling heeft stevige kritiek op de veel te hoge foutenmarge bij de betalingen. Die fouten zijn 'wijdverspreid', erkent Annemie Turtelboom, Belgisch lid van de Europese Rekenkamer. Meer dan de helft van de gecontroleerde uitgaven vertonen een hoog risico, een stijging tegenover 2018.

De Rekenkamer spreekt van materiële fouten - betalingen die eigenlijk niet hadden mogen gebeuren - met een geraamd percentage van 4,9 procent. In 2018 was dat nog 4,5 procent. De meeste fouten komen voor in de uitbetaling van regionale subsidies of landbouwfondsen. Het zijn de lidstaten die bepalen welke projecten in aanmerking komen voor Europees geld. Zo werd in Portugal een voetpad dat er al lag betaald met EU-subsidies. Een grote boerderij bouwde een opslagruimte voor dierenvoeding die werd gebruikt voor graan, hoewel subsidies voor graanopslag alleen naar kleine boeren mogen gaan.

Het Europees meerjarenbudget loopt dit jaar op zijn einde. Maar nog geen 40 procent van het geld is al uitbetaald. België zit aan een 'absorptiegraad' van de Europese subsidies van amper 39,6 procent, een historisch laagtepunt. In sommige landen is nog geen derde van de voorziene EU-fondsen uitgekeerd.

'Voor België is dus nog 1,6 miljard euro beschikbaar uit de lopende meerjarenbegroting om in de economie te steken', zegt Turtelboom. De projecten moeten wel voor eind dit jaar zijn toegewezen. Maar door de almaar aangroeiende berg van niet betaalde kredieten zal er in de eerste jaren van het nieuwe meerjarenbudget niet voldoende geld beschikbaar zijn om alle uitgaven te dekken, vreest Turtelboom.

Herstelplan

Het rapport van de Europese Rekenkamer komt op een cruciaal moment. De onderhandelingen over een nieuwe Europese meerjarenbegroting voor de jaren 2021-2027 en een herstelfonds van 750 miljard euro lopen op de laatste benen. Dinsdagnamiddag hopen de onderhandelaars van de lidstaten en het Europees Parlement een akkoord te vinden over de historische budgetdeal die de EU-leiders in juli sloten.

Daarmee is de kous niet af. De Hongaarse premier Viktor Orbán dreigt met een veto tegen een deal die de uitbetaling van Europese fondsen koppelt aan voorwaarden die te maken hebben met de eerbiediging van de rechtsstaat. Over die voorwaarde is er al een akkoord. Polen dreigt eveneens dwars te liggen.