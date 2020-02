België na Italië traagste groeier in eurozone

De Europese Commissie verwacht de komende twee jaar een gedempte groei in de eurozone.

De Europese groeimotor blijft sputteren, dit jaar en in 2021. De groei van alle 27 EU-landen, zonder het Verenigd Koninkrijk dus, stagneert op 1,4 procent. In 2018 beliep die nog 2,1 procent, om in 2019 terug te vallen naar 1,5 procent. In de 19 landen van de eurozone blijft de groei de volgende twee jaar hangen op hetzelfde cijfer als in 2019: 1,2 procent.

België zit bij de staart van de eurozone. De groei vertraagde in 2019 naar 1,4 procent en slinkt dit jaar naar 1,2 procent, het gemiddelde van de eurozone. Ons land laat dit jaar nog Italië (0,3%) en Frankrijk en Duitsland (beide 1,1%) achter zich. In 2021 laat België met 1 procent groei enkel nog Italië (0,6%) achter zich. Ook Finland valt terug op dezelfde magere groei van 1,0 procent. Ter vergelijking: in 2018 liep de groei in ons land nog op tot 2,3 procent.

'Volatiel landschap'

Valdis Dombrovskis, de vicevoorzitter van de Europese Commissie voor Economie, waarschuwt voor een 'meer volatiel geopolitiek landschap gekoppeld aan de onzekerheid over de handel'. Hij roept de lidstaten op tot structurele hervormingen om de groei en de productiviteit op te vijzelen. 'Landen met een hoge overheidsschuld moeten zich beter indekken met een voorzichtig begrotingsbeleid.' Die waarschuwing is ook gericht aan België, dat een overheidsschuld heeft van om en bij 100 procent van zijn bruto binnenlands product (bbp).

De eurozone zit in de langste periode van ononderbroken groei sinds de lancering van de euro in 1999.

Paolo Gentiloni, de EU-commissaris voor Financiën, slaat een positievere toon aan ondanks de geringe groei. De Italiaanse ex-premier spreekt van een 'verlenging van de langste periode van economische groei sinds de lancering van de euro in 1999, met het bijbehorende goede nieuws voor de werkgelegenheid'.

Risico's

Toch beseft Gentiloni dat veel risico's op de loer liggen, zoals de brexit, de gespannen internationale context en de onzekerheid over de internationale handel. Ook de kosten van de klimaatverandering dreigen op te lopen. Gentiloni zegt dat het te vroeg is om de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus te evalueren. De Commissie vreest dat het Chinese bbp in het eerste kwartaal zwaar geraakt wordt, maar dat de effecten wereldwijd beperkt blijven.