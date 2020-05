België ontsnapt aan strafbankje dankzij coronacrisis

Europees commissaris voor Financiën Paolo Gentiloni heeft de regering al schriftelijk gevraagd waarom die cijfers in 2019 zo uit de hand liepen. Het goede nieuws is dat de Commissie in dezelfde brief duidelijk maakte dat een procedure voor buitensporig tekort niet aan de orde is. Alle lidstaten zitten in dezelfde boot. Precies voorschrijven tegen welk tempo de begroting en de schuld moeten worden rechtgetrokken is ondoenbaar gezien de economische toestand en de onzekerheid.