België sleept zware schuldkoffer nooit geziene recessie in...

België houdt relatief goed stand in de 'historische' coronarecessie. Maar de hoge schuld en het sjofel begrotingswerk van de voorbije jaren blijven een serieus blok aan het been.

De verse lentevooruitzichten voor de Europese economie zijn ondanks het zonnige weer weinig opbeurend. De Europese Commissie verwacht in het meest optimistische scenario een schok zonder voorgaande. 'Niet dat ik een optimist ben', verduidelijkt EU-commissaris voor Economie Paolo Gentiloni. 'Dit is ons basisscenario. Een nieuwe uitbraak of een tweede besmettingsgolf kan dit plaatje nog negatiever maken.'

De diepte van de recessie en de kracht van het herstel hangen af van de snelheid van de exit uit de lockdown, het belang van bijvoorbeeld toerisme in de economie en de beschikbare financiële middelen. Paolo Gentiloni EU-Commissielid voor Economie

Herstel uit de 'recessie met historische proporties' is onzeker, en ongelijk voor alle lidstaten, waarschuwt Gentiloni. De diepte van de recessie en de kracht van het herstel hangen af van de snelheid van de exit uit de lockdown, het belang van bijvoorbeeld toerisme in de economie en de beschikbare financiële middelen. 'Die divergentie vormt een gevaar voor de eurozone en voor de interne markt.' De Tijd onderzocht hoe België presteert in de corona-fit-o-meter.

1. Goed in de rebound

De Commissie gaat dit jaar uit van een economische klap van 7,2 procent voor België, gevolgd door een herneming van de groei met 6,7 procent. Belgische gezinnen verbruiken minder en sparen meer dit jaar. De spaarquota stijgt van 12,9 procent naar 20,6 procent, maar daalt in 2021 alweer naar het niveau van 2019.

Daarmee doet ons land het beter dan het gemiddelde van de eurozone, met een duik van 7,75 procent dit jaar en een herstel in 2021 met 6,25 procent. De verwachte Belgische rebound in 2021 is groter dan die in Duitsland en Nederland. Maar ook Frankrijk en Italië, waar de krimp dit jaar een pak hoger ingeschat wordt, laten in 2021 een flinke heropleving zien.

2. Beperkt jobverlies

Ons land slaagt er ook in het verlies aan jobs te beperken. De werkloosheidsgraad zou dit jaar stijgen naar 7 procent, tegen 5,4 procent in 2019. Volgend jaar daalt de werkloosheid opnieuw naar 6,6 procent.

Zo blijft België ver onder de gemiddelde werkloosheid in de eurozone. Die stijgt dit jaar van 7,5 naar 9,6 procent en daalt in 2021 naar 8,6 procent. De overheidsmaatregelen om tewerkstelling en koopkracht te beschermen na het uitbreken van de coronacrisis temperen de jobuitval, meent de Commissie.

Voor het zuiden is de situatie een pak dramatischer. Griekenland ziet de werkloosheid dit jaar opnieuw stijgen naar bijna 20 procent, Spanje naar 18,9 procent, Italië naar 11,8 procent en Frankrijk naar een dikke 10 procent.

3. Ontspoorde begroting

Met zijn beperkte begrotingsijver scoort België veel minder goed. Het begrotingstekort stijgt dit jaar naar bijna 9 procent van het bruto binnenlands product (bbp), om in 2021 terug te vallen naar 4,2 procent. Dat is hoger dan het gemiddelde in de eurozone van 8,5 procent dit jaar en 3,5 procent in 2020.

Alle EU-lidstaten kampen dit jaar met een begrotingstekort van meer dan 3 procent, de Europese alarmdrempel. Allemaal hebben ze miljardenpakketten in stelling gebracht om de impact van de pandemie voor bedrijven en gezinnen te verzachten. Maar begrotingsgewijs zit België bij de probleemlanden van de 'Club Med'. Italië duikt naar een tekort van 11,1 procent dit jaar, Spanje naar dik 10 procent, Frankrijk naar 9,9 procent.

1,1 Tekort ontspoorde voor corona Het Belgische begrotingstekort steeg van 0,8 procent in 2008 naar 1,9 procent in 2019. Dat is een buitensporige stijging van het deficit met meer dan 1 procentpunt. In normale tijden levert zoiets een zitje op het Europese strafbankje op.

Bovendien was de Belgische begroting al in precoronatijden ontspoord. Het tekort verslechterde van 0,8 procent van het bbp in 2018 naar 1,9 procent in 2019, een stijging van meer dan 1 procentpunt. De door de regering ingevoerde vervroegde afbetaling van bedrijfsbelastingen had maar een tijdelijk effect. In normale omstandigheden belandt een lidstaat met dergelijke cijfers op het Europese strafbankje.

In Europees jargon heet dat een procedure voor een buitensporig tekort. Procedureel zet de Commissie die stap wel in gang met een zogenaamd schuldenrapport. Daaruit blijkt dat België onvoldoende inspanningen leverde om het tekort en de overheidsschuld te doen zakken. Maar echte sancties komen er niet. Dat zou 'een verkeerd signaal zijn nu alle landen gevraagd wordt alles in te zetten op de bestrijding van Covid-19'.

4. Dramatische schuld

Het tekort op de begroting doet ook de overheidsschuld dit jaar oplopen, naar 113,8 of bijna 114 procent. In 2021 zou de schuld terugvallen tot 110 procent. Ook die is hoger dan het gemiddelde van de eurozone: 102,7 procent van het bbp dit jaar en 98,8 procent in 2921.

De schuldcijfers in de 'Club Med' lopen op tot astronomische hoogtes. Griekenland heeft dit jaar een verwachte schuld van 194,4 procent van het bbp. Italië loopt uit tot 158,9 procent en Portugal tot 131,6 procent. De Franse schuld beloopt dit jaar 116,5 procent van het bbp, de Spaanse 115,6 procent. Die regionale ongelijkheid kan gevaarlijk worden voor de eurozone.