België wint fors bij nieuwe verdeling Europees herstelgeld

Het belangrijkste fonds uit de pot is een 'faciliteit voor herstel en weerbaarheid', kortweg het Europees herstelfonds. Op de Europese top van juli werd zwaar slag geleverd over de verdeling van dat herstelgeld. In het oorspronkelijke voorstel nam de Europese Commissie als criteria alleen cijfers over economische groei en werkloosheid tot 2019. Onder meer België en Nederland eisten dat minstens een deel van het geld werd toegekend op basis van de economische klap na corona. Daarom is de toekenning nu opgedeeld in twee fasen: 70 procent in 2021 en 2022 op basis van de precoronacijfers en 30 procent vanaf 2023 met recente cijfers.