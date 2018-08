Belgische economie groeit opnieuw trager dan eurozone

De economische groei in België blijft achterop hinken bij die van de rest van de eurozone, blijkt dinsdag uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat. Nederland doet België zelfs verbleken.

In het tweede kwartaal van dit jaar groeide de Belgische economie voor het vijfde kwartaal op rij trager dan die van de eurozone. De Belgische economie was in het tweede kwartaal 0,3 procent groter dan het kwartaal ervoor.

De groei in de eurozone (19 landen) lag met 0,4 procent net iets hoger. Dat cijfer is gelijk aan dat van het eerste kwartaal. Ook de hele Europese Unie (28 lidstaten) kende een groei van 0,4 procent.

De groeicijfers voor de eurozone en de EU werden opgetrokken, want in een eerdere schatting was er sprake van een groei van telkens 0,3 procent. Economen hadden in doorsnee verwacht dat die 0,3 procent gehandhaafd zou worden. Dat het iets meer werd, doet vermoeden dat het effect van de handelsspanningen met de VS pas later op het jaar zal worden gevoeld. Op jaarbasis bedraagt de groei in beide entiteiten 2,2 procent, tegen 1,3 procent voor België.

Alleen in Frankrijk en Italië (elk +0,2% op kwartaalbasis) lag de groei in het tweede kwartaal nog lager dan in België. Duitsland, de grootste economie van de eurozone, tekende een groei van 0,5 procent op.