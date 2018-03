Belgische inflatie duikt onder Duitse

De inflatie in België is voor het eerst in bijna drie jaar lager dan in Duitsland. Dat is goed nieuws voor de concurrentiekracht.

De Belgische inflatie daalde in maart met 0,09 procentpunt naar 1,39 procent, het laagste peil sinds februari 2016. Dat is te danken aan de tragere stijging van de energieprijzen, blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De Duitse inflatie daarentegen steeg met 0,2 procentpunt naar 1,6 procent.

Die uiteenlopende ontwikkeling is misschien het gevolg van een seizoenseffect, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. 'In Duitsland is de paasvakantie dit jaar in tegenstelling tot vorig jaar al in maart gestart. Daardoor zijn de prijzen van pakketreizen gestegen.'

Vanden Houte denkt dat dat seizoenseffect in België minder belangrijk is, omdat de paasvakantie hier pas volgend weekend start. De cijfers van Statbel lijken dat te bevestigen. Buitenlandse reizen werden in maart weliswaar duurder, maar een verblijf in een vakantiedorp werd goedkoper.

Turteltaks

Een blik op de inflatiecijfers sinds begin 2015 toont aan dat het inflatieverschil tussen België en Duitsland al twee jaar daalt. Vanden Houte: 'Sinds begin 2017 bestaat er een grote correlatie tussen de jaar-op-jaarstijging van de olieprijs in euro en het inflatieverschil tussen België en Duitsland. Schommelingen van de olieprijs hebben een grotere impact op de Belgische inflatie, omdat energie een grotere weging heeft in onze indexkorf en de accijnzen op stookolie lager zijn. Hoe lager de accijnzen, hoe groter de energiecomponent in de prijs die de consument betaalt.'

Bovendien is het effect uitgedoofd van sommige regeringsmaatregelen die vooral in eind 2015 en in 2016 de inflatie opkrikten. De federale regering verhoogde in september 2015 de btw op elektriciteit. De in maart 2016 ingevoerde Turteltaks op elektriciteit van 100 euro per gezin is in januari 2018 vervangen door een veel lagere heffing van 9 euro.