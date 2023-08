Belgische rechterhand Vestager zwaait af: 'Als Europese zware industrie verdwijnt, dan is dat maar zo'

De waarschuwing voor de-industrialisatie is 'puur gelobby', de Europese vergroening gaat niet te ver en eigen techkampioenen zijn niet nodig. Pierre Régibeau, tot voor kort de Belgische rechterhand van Europees commissaris Margrethe Vestager, trekt ten strijde tegen het ook in Europa opkomende protectionisme. 'Het is geldverspilling.'