Belgische werkgelegenheidsgraad achteraan Europees peloton

In België was vorig jaar 68,5 procent van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk. Slechts vier lidstaten van de Europese Unie doen het nog minder goed, zo blijkt vrijdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

De gemiddelde werkgelegenheidsgraad in de EU bedroeg vorig jaar 72,2 procent , tegen 71,1 procent in 2016. België zit daar dus bijna 4 procentpunten onder.

In landen als Duitsland, Estland, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken, Litouwen en Oostenrijk is meer dan drie kwart van de 20- tot en met 64-jarigen aan het werk, in Zweden zelfs 81,8 procent.

Eurostat bevestigt ook dat België nog een eind verwijderd is van de EU2020-doelstellingen . Die bepalen dat in 2020 73,2 procent van de Belgische 20- tot en met 64-jarigen aan de slag zou moeten zijn.

Ook voor een reeks deelcomponenten ligt België onder het EU-gemiddelde. Zo bedroeg de werkgelegenheidsgraad bij vrouwen in België vorig jaar 63,6 procent (tegen 66,5% voor EU) en bij mannen 73,4 procent (tegen 78% op EU-niveau). In de groep van 55- tot en met 64-jarigen was in België 48,3 procent aan het werk, in de EU was dat 57,1 procent.