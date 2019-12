Berlijn en Washington op ramkoers over Russisch gas

Voor Nord Stream 2 wegen de laatste loodjes het zwaarst. De pijpleiding die aardgas via de Oostzee rechtstreeks van Rusland naar Duitsland moet brengen is op een paar honderd kilometer onder Deense wateren na afgewerkt, maar liggen tot nader order stil .

'Niets van', riposteert de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn, Richard Grenell, in Bild am Sonntag. 'Dit is een pro-Europese beslissing'. Grenell merkt op dat ook Trumps voorganger Barack Obama ernstige bezwaren had tegen het project, omdat de pijpleiding Europa nog meer afhankelijk zou maken van Russisch aardgas.