Berlijn laat geld (een beetje) rollen

Berlijn gunt de Duitsers iets meer pensioen en knipt in de socialezekerheidsbijdragen, nu het land de facto volledige tewerkstelling kent.

In de nacht van dinsdag op woensdag was het zover: de Duitse regering van kanselier Angela Merkel heeft een pensioendeal. De 'grote coalitie' van christen- en sociaaldemocraten is bereid de Duitsers een iets royaler pensioen te gunnen.

Let wel: het compromis is vintage Merkel. Evolutie in plaats van revolutie. De - dure - plannen van de sociaaldemocratische minister van Financiën Olaf Scholz om Duitsers tot 2040 een stabiel pensioen zonder hogere bijdragen te beloven, wordt naar een werkgroep verbannen en dus zo goed als zeker voor de rest van de regeerperiode begraven. Economen hadden het prijskaartje van Scholz' idee - een financiële tijdbom in een snel verouderende samenleving - op zo'n 100 miljard euro geraamd.

Minister van Sociale Zaken Hubertus Heil kon wel een bescheidener pensioendeal aankondigen, nadat eerder op de avond topoverleg tussen partijkopstukken Merkel en Andrea Nahles (SPD) het pad effende.

De regering belooft tot 2025 stabiele pensioenen met geplafonneerde bijdrage. Dat blijft een belangrijke toegeving onder druk van linkse en rechtse populisten. Die zetten na de verkiezingen van september in de peilingen hun opmars voort, waardoor de twee grote klassieke politieke families volgens de jongste peilingen nu nog minder dan de helft van de Duitse kiezers kunnen charmeren.

Mütterrente

Er zijn nog andere cadeautjes: de 'Mütterrente' - het pensioen voor thuisblijvende ouders van kinderen die vóór 1992 werden geboren - gaat de hoogte in. Heil maakt zich sterk dat zo 7 in plaats van 3 miljoen Duitsers wat extra pensioen zullen ontvangen. Aan de maatregel hangt een prijskaartje van 3,7 miljard per jaar.

De coalitie verlaagt ook de socialezekerheidsbijdrage voor werknemers, van 3 naar 2,6 procent en vanaf 2022 naar 2,5 procent.