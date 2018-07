Berlijn stelt veto tegen Chinese koop machinefabriek

Het gaat om de overname van Leifeld Metal Spinning, een oer-Duitse machinefabrikant uit Ahlen in Noordrijn-Westfalen, door Chinese investeerders.

Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van hoogtechnologische materialen voor de luchtvaart- en nucleaire industrie en heeft zo’n 200 werknemers.

'De expertise van Leifeld Metal Spinning in nucleaire en rakettechnologie moet in Duitse handen blijven', zegt een Duitse overheidsbron aan de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal.