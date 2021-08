Biden legt Wit-Rusland nieuwe sancties op

De aankondiging van de VS komt kort na de jaarlijkse persconferentie van de president van Wit-Rusland , die opnieuw zijn overwinning in een 'volledig transparant' verkiezingsproces verkondigde. Loekasjenko zei dat de oppositie een 'staatsgreep' aan het voorbereiden was.

Gevluchte atlete

Een van de geviseerde entiteiten is het Wit-Russisch Nationaal Olympisch Comité (NOC). De Wit-Russische sprintster Kristsina Tsimanoeskaja (24) zei dat ze het slachtoffer was van een poging tot gedwongen repatriëring van de Olympische Spelen van Tokio omdat ze zich kritisch had uitgelaten over haar coaches. Vorig jaar had ze ook het geweld tegen demonstranten in Wit-Rusland bekritiseerd. De atlete is uit vrees voor een gevangenisstraf uit Tokio gevlucht naar Polen, een sterke bondgenoot van de verbannen oppositie in haar thuisland.