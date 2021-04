Biden zet VS én klimaatambitie opnieuw op wereldkaart

©Getty Images via AFP

Klimaatactivisten dumpten koemest in de straten rond het Witte Huis, uit protest tegen de te lage ambities op de virtuele klimaattop.

Met een halvering van de Amerikaanse uitstoot tegen 2030 drijft de Amerikaanse president Joe Biden ook andere grote vervuilers naar hogere klimaatambities. Maar Rusland en China leggen geen nieuwe plannen op tafel.

Meer dan 40 wereldleiders zoomden donderdag in op klimaatoverleg met de Amerikaanse president Joe Biden. Met de virtuele klimaattop wil Biden de frontale aanval van zijn voorganger Donald Trump op het klimaatverdrag van Parijs doen vergeten en de VS weer aan het roer brengen met het oog op de klimaatconferentie van Glasgow in november.

De top van Glasgow had eigenlijk al vorige herfst moeten doorgaan, maar werd uitgesteld wegens de coronacrisis. In Glasgow moeten de klimaatambities van de hele wereld serieus worden opgeschroefd. Met de beloftes die al op tafel liggen, stijgt de temperatuur op aarde ver boven de afgesproken limiet van 1,5 tot maximaal 2 graden Celsius extra. Om het tij te keren zijn de komende tien jaar fenomenale inspanningen nodig, zeggen de klimaatwetenschappers in koor.

Voortrekkers

De Europese Unie heeft haar huiswerk gedaan. Woensdagochtend sloten onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten een akkoord om de ambitie tegen 2030 te verhogen. Europa gaat van een daling van de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent naar 55 procent.

De gastheer van de klimaattop in Glasgow, de Britse premier Boris Johnson, bood in de aanloop naar de virtuele klimaattop donderdag nog hoger. Tegen 2035 wil het VK de uitstoot van broeikasgassen met 78 procent verminderen. Johnson rekent daarbij ook op een sterke reductie van de uitstoot van lucht- en zeevaart.

Biden kon niet achterblijven als hij de voortrekkersrol wilde spelen. Vlak voor de start van de klimaattop, die ook vrijdag doorloopt, kondigde hij een vermindering aan van de uitstoot met 50 tot 52 procent tegen 2030. Die halvering van de uitstoot was verwacht en op papier het dubbele van wat Barack Obama in Parijs beloofde.

Maar net als het bijgestelde Europese doel van 55 procent is die inspanning onvoldoende om een traject naar een maximale opwarming van 1,5 graden te garanderen. IMF-topvrouw Kristalina Georgieva wil daarom de prijs voor uitstoot omhoog zien gaan. 'Nu bedraagt die slechts 2 dollar per ton.'

Klimaatbetogers dumpten koemest in de straten voor het Witte Huis. De jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg beschuldigde de wereldleiders ervan de klimaatverandering te negeren. 'Maak de juiste keuzes', beet ze hen toe.

Xi, Vladimir en Jair

Japan en Canada trokken donderdag hun ambitieniveau op, onder druk van het Amerikaanse voorbeeld. De Japanse premier Yoshihide Suga belooft een uitstootvermindering van 46 procent tegen 2030. De Canadese premier Justin Trudeau gaat voor een uitstootreductie van 45 procent in vergelijking met 2005.

China en Rusland deden geen nieuwe beloftes, maar de deelname van beide geopolitieke tegenstanders van de VS aan de virtuele top is wel een opsteker.

De Chinese president Xi Jinping deed geen nieuwe klimaatbeloftes. Hij herhaalde wel de bestaande engagementen om het steenkoolverbruik vanaf 2025 fel te verminderen. Ook de andere politieke rivaal van de verenigde Staten, de Russische premier Vladimir Poetin, vindt dat hij al voldoende doet in de strijd tegen de klimaatopwarming. De deelname van beide geopolitieke tegenstanders van de VS aan de virtuele top is wel een opsteker.