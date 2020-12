Boris Johnson kampt met covid-revolte in eigen rangen

De Britse premier verlengt in grote delen van Engeland de strenge coronamaatregelen. Met impliciete steun van de Labour-oppositie en ten koste van een revolte bij de eigen backbenchers.

In Engeland eindigt vandaag na een maand de 'nationale' lockdown. Die had premier Boris Johnson op Halloween aangekondigd om te vermijden dat de opstoot van het coronavirus de gezondheidszorg, National Health Service (NHS), zou overrompelen.

Maar 'eindigen' is zeer relatief. De nationale lockdown wordt vervangen door een 'getrapt' systeem. En op het dunbevolkte graafschap Cornwall en een paar eilanden na zit heel Engeland minstens in 'zone 2' (high alert) met strenge beperkingen voor sociale contacten en pubs, die alleen alcohol in combinatie met 'substantiële maaltijden' mogen serveren. Grote delen van Noord-Engeland, alsmede het zuidoostelijke graafschap Kent, belanden in zone 3 met alle pubs en ander entertainment op slot.

Toch wist Johnson de nieuwe strenge covid-19 door het parlement te loodsen. Met 291 stemmen vóór. Slechts 291 stemmen. Want de Conservatieve partij van Johnson beschikt sinds de verkiezingen in december met 364 zetels in principe over een comfortabele meerderheid in het 650 zitjes tellend parlement.

Dat cijfer illustreert de groeiende revolte bij de Tory-backbenchers. Steeds meer partijgenoten pikken niet langer de strenge regels die een groot deel van economie en sociaal leven aan banden legt.

55 gemor op de achterbank 55 eigen backbenchers stemde tegen de covid-19 maatregelen van premier Johnson.

'Vrijheid is niet absoluut, maar moet als zeer waardevol beschouwd worden. Als de overheid fundamentele vrijheden afneemt, moet ze kunnen bewijzen dat de maatregelen die ze neemt proportioneel en absoluut noodzakelijk zijn', zei het invloedrijke parlementslid Graham Brady, een lid van de Covid Revovery Group. Dat is een groep parlementsleden die zich, aangejaagd door de comeback van brexit-cheerleader Nigel Farage met de anti-lockdown Reform UK-partij, verenigd heeft in het covid-verzet.

Dat de maatregelen zonder meerderheid toch door het parlement raakten, is te danken aan de stilzwijgende steun van de Labour-oppositie. Het gros van Labour onthield zich bij de stemming, zodat er uiteindelijk slechts 78 - het gros, 55, in de Conversatieve partij van Johnson - tegenstemmen waren.