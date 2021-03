Brent-olie stijgt boven 70 dollar

Een drone- en raketaanval op een van de meest beschermde oliehavens ter wereld stuurt de olieprijs naar het hoogste peil in meer dan een jaar.

Het tijdperk van goedkope olie blijkt dan toch niet eeuwig te duren. In Londen stijgt de prijs voor een vat ruwe Brent-olie maandag voor het eerst sinds januari 2020 boven de 70 dollar, nadat een oliesite in Saoedi-Arabië werd aangevallen.

Saoedi-Arabië kon de aanval onderscheppen. Het zegt dat niemand gewond werd en de uitvoer niet werd gehinderd. De terminal is in staat 7 procent van de wereldproductie uit te voeren en geldt als één van de best beschermde oliesites ter wereld.