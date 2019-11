Brexit zet kredietwaardigheid VK op losse schroeven

De aanhoudende onzekerheid over de brexit maakt ook ratingbureau Moody's nerveus. Het zette de vooruitzichten voor het VK op negatief en sluit niet uit dat er weldra een knip in de kredietwaardigheid volgt.

Een goede maand voor de Britten naar de stembus trekken om een nieuw parlement te kiezen stuurt Moody's de politici in het Verenigd Koninkrijk een waarschuwing. De kredietbeoordelaar raakt voorlopig niet aan de Aa2-rating voor het land maar hij zet de vooruitzichten wel van 'stabiel' op 'negatief'. Met andere woorden: Moody's sluit niet dat het de kredietwaardigheid van het Verenigd Koninkrijk binnenkort afwaardeert.

Naar een reden voor die demarche is het niet lang zoeken: het nu al meer dan drie jaar aanslepende gesteggel onder Britse politici over een deal rond het vertrek van hun land uit de Europese Unie. 'De groeiende inertie, ja soms zelfs de verlamming, die het beleidsproces in brexittijden typereert, geeft aan dat het Britse institutionele kader enorme klappen gekregen heeft', zegt Moody's.

Het ratingbureau vreest dat die trend structureel is. 'Het is erg waarschijnlijk dat die zich na de brexit gewoon doorzet, afgaande op de diepe verdeeldheid in de Britse maatschappij en het politieke landschap.'

Begrotingsdoelstellingen

Naast de brexitimpasse baart nog een tweede tendens Moody's zorgen. 'Tussen 2010 en 2015 deed het Verenigd Koninkrijk belangrijke stappen om het tekort op de begroting terug te dringen. Maar de afgelopen jaren rekt de regering de begrotingsdoelstellingen steeds op.'

De kredietbeoordelaar merkt op dat de opeenvolgende bestuursploegen - zij het onder leiding van David Cameron, Theresa May dan wel Boris Johnson - de overheidsuitgaven almaar opdreven. Ze beslisten bijvoorbeeld een pak meer geld te pompen in het gezondheidssysteem (NHS). Maar daar stonden volgens Moody's nooit gedetailleerde beleids- en financieringsplannen tegenover.

Sinds de Britse premier Boris Johnson eind vorige maand vervroegde parlementsverkiezingen op 12 december wist af te dwingen, proberen zijn Conservatieven en de belangrijkste oppositiepartij, het sociaaldemocratische Labour, elkaar af te troeven met beloftes voor allerhande extra overheidsuitgaven.

Schuldenberg

Moody's vreest dan ook dat de Britse schuldenberg gaat groeien. Vandaag torst het VK al een staatsschuld van 1.800 miljard pond, of meer dan 80 procent van het bruto binnenlands product (bbp). 'En in het huidige klimaat bestaat geen noemenswaardige druk om die schuldenberg via begrotingsmaatregelen af te bouwen.'

De Amerikaanse kredietbeoordelaar zette de voorbije jaren al een paar keer het mes in de Britse kredietwaardigheid. In 2013, drie jaar voor het brexitreferendum, nam hij Londen zijn AAA-statuut, de toprating, af. In 2017 volgde een nieuwe afwaardering van Aa1 naar Aa2.