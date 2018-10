Brexitdeal binnen handbereik na haastige meeting

De Britse minister voor de brexit haastte zich zondagmiddag naar Brussel om enkele dikke knopen door te hakken over de scheiding tussen het VK en de Europese Unie. Anonieme bronnen beweren dat dat inmiddels gebeurd is.

De minister bevoegd voor het vertrek uit de Europese Unie Dominic Raab kwam deze namiddag halsoverkop naar Brussel voor een onaangekondigde meeting met Michel Barnier, de toponderhandelaar van de Europese Unie. De twee sloegen om 16.30 uur aan het vergaderen.

Toen niet veel later bekend raakte dat de Brusselse ambassadeurs van de 27 andere lidstaten werden opgetrommeld, zag het ernaar uit dat een deal dichtbij was. Woensdag vergaderen alle staatshoofden en regeringsleiders van de EU in Brussel, als de Europese Raad samenkomt.

Niet veel later beweerden drie anonieme bronnen dat een brexitdeal over de voorwaarden van de scheiding is afgerond. Reuters-bronnen spraken dat tegen.

Laatste knopen