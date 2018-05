Brits parlement viseert Russische oligarchen

In een vernietigd rapport wordt de regering-May verweten 'blind' te blijven voor het 'vuile geld' dat zakenlui rond Vladimir Poetin via de Londense City witwassen.

Onder de veelzeggende titel 'Moscow's Gold: Russian Corruption in the UK' heeft de Britse parlementscommissie Buitenlandse Zaken maandag een rapport gepubliceerd dat een veel hardere aanpak eist van de talloze Russische oligarchen die in Londen wonen en zaken doen, en nauwe banden onderhouden met Russisch president Vladimir Poetin.

Ondanks de harde retoriek blijft het voor president Poetin en zijn bondgenoten 'business as usual' om hun corrupte activa te verbergen en wit te wassen in Londen. Britse parlementscommissie Buitenlandse Zaken

De Conservatieve regering van premier Theresa May voerde de jongste maanden een fel diplomatiek offensief tegen Poetins regime, dat verantwoordelijk geacht wordt voor de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter in het Verenigd Koninkrijk. Het VK zette 23 Russische diplomaten het land uit, waarna tientallen westerse bondgenoten hetzelfde deden.

In tegenstelling tot de Verenigde Staten, die de entourage van Poetin ook zware sancties oplegden, trof de regering-May echter nog geen economische represailles tegen de Russische oligarchen.

'Ondanks de harde retoriek blijft het voor president Poetin en zijn bondgenoten 'business as usual' om hun corrupte activa te verbergen en wit te wassen in Londen', luidt de harde kritiek in het parlementsrapport. 'Die activa, waarop het Kremlin elk moment een beroep kan doen, ondersteunen de campagne van Poetin om de internationale regels te ondermijnen en onze bondgenoten te verzwakken.'

Daarbij wordt, behalve naar de zaak-Skripal, onder meer verwezen naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, en mogelijk ook het referendum over brexit.

Zo kon het Russische staatsenergiebedrijf Gazprom, daags nadat de Russische diplomaten uitgewezen werden, in Londen wel 750 miljoen euro ophalen. Een dag later gaf Rusland voor 3,4 miljard euro euro-obligaties uit, waarvan Britse beleggers zowat de helft opkochten.

Commissievoorzitter Tom Tugendhat verwijt dan ook zijn Conservatieve partijgenoten in de regering 'blind' te blijven 'voor Poetins kleptocraten en schenders van mensenrechters'. En roept May bijgevolg op 'duidelijk te maken dat corruptie vanuit het Kremlin niet langer welkom is op onze markten'.

In maart kondigde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd wel aan het jarenlange beleid waarbij honderden Russische investeerders makkelijk Britse visa kregen, te herbekijken.