Britse begrotingswaakhond waarschuwt voor diepe recessie bij harde brexit

De verwittiging komt er enkele dagen voor de Conservatieve partij bekendmaakt wie Theresa May opvolgt als leider van de tory's en Brits premier: Boris Johnson of Jeremy Hunt. Die krijgt meteen het brexitdossier op zijn bord.

Slaagt de Britse regering er tegen 31 oktober in alsnog een meerderheid van het parlement te verleiden te stemmen voor een brexitdeal met Europa? Die vraag gaat weer volop beginnen te circuleren nadat de Britse Conservatieve partij op 23 juli bekendgemaakt heeft wie May opvolgt als nieuwe partijleider en premier.

Volgens de peilingen heeft de flamboyante ex-burgemeester van Londen, Boris Johnson, nog altijd de beste kaarten in handen om het duel met minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt in zijn voordeel te beslissen. De voorbije weken schuwde de oud-journalist de krasse taal niet om de tory's te verleiden.

Angst bedrijfswereld

Dat no-dealscenario boezemt de bedrijfswereld heel wat angst in. Want ondernemers dreigen vanaf 1 november plots geconfronteerd te worden met handelsbarrières.

Enkele dagen voor de nieuwe Britse premier uit de startblokken schiet, bevestigt de Britse begrotingswaakhond, het Office for Budget Responsibility (OBR), in een rapport dat die vrees niet onterecht is. Het VK maakt zich dan best op voor een diepe recessie, luidt het.