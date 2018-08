Britse centrale bank verhoogt rente

De Bank of England trekt haar basisrente op van 0,50 naar 0,75 procent en zegt dat ze van plan is de rente geleidelijk te blijven verhogen.

'Recente cijfers lijken te bevestigen dat de groeivertraging in het eerste kwartaal tijdelijk was', zegt de centrale bank in een toelichting van het rentebesluit. 'De groei herstelde in het tweede kwartaal, de arbeidsmarkt blijft verkrappen en de stijging van de loonkosten per eenheid product versnelt.'

De Bank of England was van plan al in mei de rente op te trekken. Maar ze besliste toen de verstrakking van het monetair beleid uit te stellen, omdat de economische groei begin dit jaar meer was vertraagd dan voorzien.

De renteverhoging van vandaag werd verwacht. Ze werd unaniem goedgekeurd door de negen bestuurders. Dat is een verrassing. Economen hadden verwacht dat twee van de negen bestuurders tegen zouden stemmen.

De renteverhoging is een onnodig risico. Sajiv Vaid Econoom van vermogensbeheerder Fidelity

De inflatoire druk zal volgens de centrale bank toenemen. Daarom zullen bijkomende renteverhogingen nodig zijn. 'Als de economie groeit zoals verwacht, zal een verdere verstrakking van het monetair beleid gepast zijn om de inflatie duurzaam te doen terugkeren naar 2 procent. Maar toekomstige renteverhogingen zullen geleidelijk worden doorgevoerd en beperkt zijn.'

De Bank of England streeft naar 2 procent inflatie op middellange termijn. Ze ziet de inflatie geleidelijk vertragen van 2,3 procent in 2018 naar 2,2 procent in 2019, 2,1 procent in 2020 en 2 procent in 2021. De economische groei daarentegen zal versnellen van 1,4 procent dit jaar naar gemiddeld 1,75 procent de komende drie jaar.

Brexit

De centrale bank merkt wel op dat de economische vooruitzichten als gevolg van de brexit onzeker zijn. 'De economische vooruitzichten kunnen significant worden beïnvloed door de reactie van gezinnen, bedrijven en financiële markten op de terugtrekking uit de Europese Unie.'

Verscheidene economen waarschuwen dat de Bank of England het inflatiegevaar overschat. Ze zeggen dat de centrale bank de rente weer zal moeten verlagen als het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie geen akkoord bereiken over de brexit.

'De renteverhoging is een onnodig risico', zegt Sajiv Vaid, econoom van vermogensbeheerder Fidelity. 'De inflatie is lager dan verwacht, de loongroei blijft laag en de economie ondervindt politieke tegenwind.' Daarmee verwijst Vaid naar de wereldwijde handelsoorlog en naar de onzekerheid over de brexit.