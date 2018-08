Britse economie blijft Cassandra's een neus zetten

In de lente groeide het Verenigd Koninkrijk sneller dan de scherp vertragende eurozone.

In een zomer waar Theresa May bitter weinig pleziertjes gegund zijn, kwam er voor de Britse premier vrijdag toch een kleine opsteker. Met dank aan de cijfervreters van het Office of National Statistics.

Het jongste groeirapport geeft aan dat de Britse economie in het vierde kwartaal met 0,4 procent groeide. Niet bijzonder spectaculair en in lijn met de prognose van City-economen, maar beter dan de amechtige 0,2 procent tijdens het eerste kwartaal en toch al het 22ste opeenvolgende kwartaal met groei op rij.

Onder meer de bouw profiteerde van het letterlijk opgeklaarde klimaat, nadat een uitzonderlijk barre winter begin dit jaar stevig op de activiteit gewogen had. Met een groei van 0,4 procent presteerde het VK deze lente beter dan de eurozone, waar de groei scherp vertraagde.

Merk op dat het ONS twee weken later dan gewoonlijk een eerste raming geeft van het resultaat van het collectieve zweet van 66 miljoen Britten. Daarmee proberen de cijferaars de kritiek te counteren over de geringe betrouwbaarheid van hun data, waarbij een eerste raming later naarmate meer data beschikbaar werden vaak grondig moest worden bijgestuurd.

Of de twee weken de cijfers betrouwbaarder maken of niet, feit is dat de data koren op de molen zijn van sommige 'brexiteers'. Zij argumenteren al langer dat de beslissing bij referendum - in juni 2016 - om de Europese Unie te verlaten, het Verenigd Koninkrijk economisch niet van een klif zal doen vallen.

Voor alle duidelijkheid: de eigenlijke brexit is nog geen feit en komt er pas volgend voorjaar. Maar het is moeilijk te argumenteren dat wurgende onzekerheid Britse bedrijven sinds 2016 alle investeringen heeft doen droogleggen en consumenten drastisch de vinger op de knip doet houden.

Wel vreet het sinds de brexit tuimelende pond aan de koopkracht van de Brit, aangezien de lonen minder sterk stijgen dan de levensduurte. Dat weegt op de gezinsconsumptie en dus ook op het groeiritme.

Michael Fish

Toch erkende onder meer de Bank of England al ruiterlijk dat ze de bal missloeg met doemscenario's voorafgaand aan het brexit-referendum. De hoofdeconoom van de centrale bank maakt zelfs de vergelijking met Michael Fish, de BBC-weerman die voor eeuwig berucht is omdat hij vlak voor in 1987 een orkaan over het land raasde laconiek kijkers verzekerde dat het in het ergste geval over Spanje wat winderig zou worden.

Feit is dat de Bank of England sinds het brexit-referendum is blijven groeien, ook al kun je met Brits gevoel voor understatement zeggen dat de onderhandelingen over de Brits-Europese echtscheiding bepaald niet vlot verlopen.