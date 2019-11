Britse economie groeit traagst in tien jaar

Volgens het Britse bureau voor statistiek heeft het Verenigd Koninkrijk wel nipt een recessie vermeden.

Het groeitempo van de Britse economie heeft het laagste peil in een decennium bereikt. In het derde kwartaal groeide de economie jaar op jaar met 1 procent, de zwakste groei sinds het eerste kwartaal van 2010. Dat meldde het Britse statistiekbureau maandag op basis van een voorlopige raming.

Voor het brexitrefendum van juni 2016 groeide de Britse economie met meer dan 2 procent per jaar, maar sindsdien is de kentering ingezet. De daling van de economische activiteit is vooral te wijten aan de brexitzorgen, maar ook de tragere wereldwijde economische groei speelt een rol.

Recessie

Het Verenigd Koninkrijk ontloopt wel een technische recessie, waarvan sprake is als de economie twee opeenvolgende kwartalen krimpt. Tegenover het vorige kwartaal groeide de Britse economie met 0,3 procent. Toen was nog sprake van een krimp met 0,2 procent. Economen hadden wel op een plus van 0,4 procent gerekend.

De economie kreeg steun van de uitgaven van consumenten en de overheid, de zwakkere bedrijfsinvesteringen zetten daarentegen een rem op de groei. Verder nam de activiteit in de Britse dienstensector en bouw toe, maar was er stagnatie in de bedrijvigheid van de verwerkende industrie. De export herstelde van de dip in het voorgaande kwartaal.

Geen festiviteiten

Verwacht wordt dat de Britse premier Boris Johnson met de cijfers zal uitpakken in zijn campagne voor de verkiezingen van 12 december. Hij hoopt dan een Conservatieve meerderheid binnen te halen om zijn brexitdeal voor de nieuwe deadline van 31 januari door het parlement te loodsen.