'Britse economie heeft pandemie eind 2021 verteerd'

De Britse economie heeft eind 2021 de coronapandemie verteerd. Dat zei minister van Financiën Rishi Sunak woensdag. De 'sterkste groei sinds 1973' zet Londen ertoe aan fors te investeren in gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur. Vliegtuig-, brandstof-, bank- en alcoholtaksen gaan omlaag.

Balanceren tussen Boris Johnsons voorliefde voor 'fikse uitgaven' en 'grote projecten' en zijn eigen neiging om erg voorzichtig om te springen met geld. Voor die delicate opdracht stond de Britse minister van Financiën, Rishi Sunak, de voorbije weken toen hij met zijn medewerkers de begrotingsplannen voor de komende jaren in de steigers zette.

Het resultaat van de evenwichtsoefening presenteerde de Conservatieve politicus woensdag in het Lagerhuis. Op een ogenblik dat hoge energieprijzen, een stijgende inflatie en een tekort aan bepaalde producten in de winkelrekken - als gevolg van een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs - menig Brits gezin doet somberen, poogde Sunak zijn landgenoten ervan te overtuigen dat de toekomst niet zo slecht oogt.

De essentie De Britse regering rekent erop dat 's lands economie tegen eind dit jaar de coronapandemie verteerd heeft.

Sterker dan verwachte groeivooruitzichten sporen Londen aan de komende jaren tientallen miljarden te investeren in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur.

Daarnaast zet de regering het mes in alcohol-, brandstof-, vliegtuig- en banktaksen.

Om een deel van de plannen te financieren gaan de sociale bijdragen en de vennootschapstaks omhoog.

'Er wachten ons nog uitdagende maanden. Maar de werkgelegenheid in ons land stijgt, investeringen nemen toe, de openbare dienstverlening verbetert, lonen gaan omhoog, de overheidsfinanciën stabiliseren en onze economie herstelt sneller van de pandemie dan die van onze partners in de G7.'

Om zijn bewering te staven haalde de minister cijfers aan uit een rapport van het Office for Budgetary Responsibility (OBR), een onafhankelijk orgaan dat 's lands overheidsfinanciën analyseert. 'In maart voorspelde het OBR voor 2021 een groei van 4 procent. Vandaag heeft het dat getal bijgesteld naar 6,5 procent.'

Als die raming klopt, is het Verenigd Koninkrijk op weg om - na de pandoering van bijna 10 procent in 2020 - dit jaar de sterkste groei sinds 1973 neer te zetten. 'Volgens het OBR belandt onze economie, niet in het tweede kwartaal van 2022, maar al eind 2021 weer op het niveau van voor de pandemie', ging Sunak voort.

Eerlijker belastingsysteem

Die beter dan verwachte prognoses zetten Londen ertoe aan het geld de komende jaren te laten rollen. Het minimumloon stijgt met 6,6 procent naar 9,5 pond per uur. En ambtenaren kunnen zich weldra verheugen op een loonsverhoging.

Nu we geen lid van de Europese Unie meer zijn, kunnen we werk maken van een eerlijker belastingsysteem. Rishi Sunak Britse minister van Financiën

Premier Johnson en co. zijn daarnaast van plan miljarden te pompen in de gezondheidszorg, onderwijs, innovatie, huisvesting en infrastructuur. En Schotland, Wales en Noord-Ierland kunnen, na de brexit, op extra zakgeld uit Londen rekenen.

'Nu we geen lid an de Europese Unie meer zijn, kunnen we ook werk maken van een eerlijker belastingsysteem', stelde Sunak. Aan de vooravond van de klimaatconferentie in Glasgow maakte hij bekend dat vliegen tussen de verschillende regio's van het VK vanaf april 2023 goedkoper wordt 'omdat we de passagierstaks voor die vluchten verlagen'.

Alcohol- en banktaksen

De Britse regering zet ook het mes in alcoholtaksen. Accijnzen op bieren van het vat dalen. En er komen lagere tarieven voor onder meer roséwijn en cider. De aankondiging ging niet ongemerkt voorbij: pubaandelen schoten omhoog.

Onze economie herstelt sneller van de pandemie dan die van onze partners van de G7. Rishi Sunak Britse minister van Financiën

Ook een geplande verhoging van de brandstoftaks gaat overboord. Om Londen extra troeven in handen te geven om 's werelds financiële centrum te blijven na de brexit verlaagt de ploeg-Johnson vanaf april 2023 bovendien een extra belasting die banken betalen op winsten boven 25 miljoen pond.