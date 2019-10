'Britse economie krimpt 3,5 procent per jaar met brexitdeal'

Het oudste onafhankelijke onderzoeksinstituut van het Verenigd Koninkrijk spoort de Bank of England aan de rente te verlagen om de economie een duwtje in de rug te geven.

Over de gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is sinds het referendum in juni 2016 al heel wat inkt gevloeid. Het National Institute of Economic and Social Research (NIESR), het oudste Britse onafhankelijke onderzoeksinstituut, gooit er woensdag nog een rapport tegenaan.