Britse economie krimpt meest sinds 1709

Na de dreun van de coronapandemie zijn de vooruitzichten gemengd. Experts schatten dat de Britse economie ten vroegste in 2022 haar oude niveau zal bereiken.

De Britse economie is in het coronajaar 2020 met 9,9 procent gekrompen. Het gaat om de grootste economische achteruitgang sinds 1709, toen een extreem barre winter Europa overspoelde en overal oogsten deed mislukken.

De Britten slaagden er in het vierde kwartaal wel in een recessie te vermijden, blijkt uit de cijfers van het Britse bureau voor statistiek. De economie groeide met 1 procent, meer dan experts hadden verwacht. Volgens de experts komt dat omdat de Britten steeds beter met de strenge coronamaatregelen weten om te gaan. Niettemin was de groei in het vierde kwartaal nog altijd 7,8 procent lager tegenover het laatste kwartaal van 2019.

De vooruitzichten zijn gemengd. De Bank of England verwacht in de eerste drie maanden een krimp van 4 procent nu het land weer grotendeels op slot zit en worstelt met de gevolgen van de brexit. Daarna wordt beterschap verwacht, zeker nu het Verenigd Koninkrijk al een pak verder staat met de vaccinatie van zijn bevolking dan andere landen.

Andere berekeningsmethodes

Andy Haldane, de hoofdeconoom van de Bank of England verwacht dat de Britse gezinnen zo'n 250 miljard pond in de economie zullen pompen, dankzij het geld dat ze opspaarden tijdens de lockdowns. Hij schat dat de Britse economie tegen begin 2022 weer haar normale niveau zal hebben bereikt. Economen denken dat het nog een pak langer zal duren.

De krimp van de Britse economie is groter dan in andere landen, al kromp de Spaanse economie ook met 11 procent. Maar volgens de Britse minister van Financiën Rishi Sunak komt dat vooral door andere berekeningsmethodes. 'We berekenen ons bruto binnenlands product op een unieke manier', reageerde hij. 'Als we het zouden berekenen zoals andere landen dat doen, dat zou je zien dat we op een gelijkaardige manier presteren.'

Op 3 maart zal Sunak meer duidelijkheid verschaffen over een volgende fase steunmaatregelen. Zijn prioriteit is om zoveel mogelijk jobs te beschermen. 'Dat is altijd mijn prioriteit geweest en dat zal ook zo zijn in de volgende fase van de pandemie.'