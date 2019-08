Britse economie krimpt voor het eerst in zeven jaar

De onverwachte daling van de economische activiteit in het tweede kwartaal is vooral te wijten aan de afbouw van voorraden.

De Britse economie is in het tweede kwartaal met 0,2 procent gekrompen na een groei van 0,5 procent in het eerste kwartaal. Dat meldt het Brits bureau voor de statistiek. Economen hadden een nulgroei voorspeld.