Britse economie ontsnapt aan krimp

De Britse economie heeft eind 2019 pas op de plaats gemaakt. Door de onzekerheid over de brexit leek het Verenigd Koninkrijk op weg naar een krimp. De electorale triomf van premier Boris Johnson voorkwam dat scenario.

In het laatste volledige jaar als lid van de Europese Unie is het Verenigd Koninkrijk er op het nippertje in geslaagd een economische krimp te vermijden. Dat maakte het Britse bureau voor de statistiek (ONS) dinsdag bekend.

'In de periode oktober-december 2019 is het bruto binnenlands product (bbp) in vergelijking met het vorige kwartaal niet gegroeid', klinkt het. In het derde kwartaal had de Britse economie nog een klim van 0,5 procent neergezet in vergelijking met de voorgaande driemaandsperiode.

Brexit

Naar een verklaring voor die mindere prestaties eind 2019 is het volgens de Britse cijferaars niet lang zoeken. 'De onzekerheid over het Britse vertrek uit de EU speelde de economie parten', luidt het.

1,4 procent groei over heel 2019 Hoewel de onzekerheid over het vertrek uit de Europese Unie een heel jaar als een dreigende wolk boven de Britse economie hing, wist die voor heel 2019 toch nog op een groei van 1,4 procent af te klokken.

Omdat de Britse politici het vorig jaar niet eens raakten over de brexitdeal met de EU, werd de scheiding uitgesteld. Aanvankelijk zouden de Britten de Europese familie op 29 maart de rug toekeren. Toen die deadline onhaalbaar bleek, verschoof die eerst naar 12 april, daarna naar 31 oktober en uiteindelijk naar 31 januari 2020.

De vrees voor een economisch chaotische no-deal deed heel wat Britten een afwachtende houding aannemen. Gezinnen hielden vaker de vinger op de knip en bedrijven zetten investeringen on hold. De Britse overheid liet het geld wel rollen. De overheidsinvesteringen kenden de sterkste groei sinds 2012.

Toch leek een krimp in het vierde kwartaal lang onvermijdelijk. Pas nadat premier Boris Johnson zijn Conservatieve partij bij de parlementsverkiezingen van 12 december naar een klinkende overwinning geloodst had, kreeg de economie een boost. Toen was duidelijk dat Johnson zijn brexitdeal met de EU wel door het parlement zou kunnen loodsen.

Handelsakkoord met EU

Economen pikten signalen op dat de Britse economie het momentum in januari kon vasthouden. Ze gaan voor het eerste kwartaal van 2020 uit van een bbp-klim met 0,3 procent. Stimulusmaatregelen van de ploeg-Johnson moeten de economie dit jaar op groeikoers houden.