Britse economische zorgen nemen nog toe

De Britse economie is in het eerste kwartaal bijna tot stilstand gekomen. En dat was heus niet enkel te wijten aan het hondenweer.

De Britse economie is in het eerste kwartaal met amper 0,1 procent gegroeid, het traagste tempo sinds eind 2012. In het laatste kwartaal van 2017 bedroeg de groei nog 0,4 procent, al gold ook dat cijfer als erg bescheiden. Over heel vorig jaar was de tweede Europese economie een van de slechtste leerlingen van de grote industrielanden.

Het nieuwe slechte rapport doet het pond vrijdag fel zakken tegenover de dollar en euro . Experts voorspellen ook dat de Bank of England, die uitging van een groei van 0,3 procent in het eerste kwartaal, nu wel nog even zal wachten met een renteverhoging.

Vooral de bouwsector (-3,3%) kelderde tussen januari en maart, terwijl de industrie (+0,2%) en de dienstensector (+0,3%) hoogst amechtig presteerden. Het Verenigd Koninkrijk werd eind februari, begin maart getroffen door extreem winterweer, de zogenaamde 'Beast from the East'. Volgens de cijfermeesters van het Office for National Statistics, was de impact van de vrieskou en sneeuwval echter 'beperkt'.

De Britse economische problemen zitten dieper, en zijn al langer zichtbaar. De Conservatieve regering, aan de macht sinds 2010, voert al jaren een snoeihard besparingsbeleid. De keuze om uit de Europese Unie te stappen, heeft sinds 2016 ook voor steeds meer onzekerheid gezorgd.

Door de keuze voor een brexit, is de pond danig in waarde gezakt, wat de inflatie richting 3 procent heeft geduwd. En hoewel de werkloosheidsgraad gedaald is tot het laagste peil sinds 1975, stijgen de lonen allesbehalve navenant. Dat alles zorgt ervoor dat consumenten steeds meer de vinger op de knip houden, en het ondernemersvertrouwen depressieve trekjes vertoont.