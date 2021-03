Britse regering laat extra oliewinning toe op Noordzee

Die extra offshore boorplatformen lijken haaks te staan op de 'groene industriële revolutie' die Johnson in november aankondigde. Het Verenigd Koninkrijk wil zijn CO2-uitstoot tot nul herleiden tegen 2050. Johnson zet de komende jaren fors in op elektrische wagens, energie-efficiënte gebouwen, waterstof- en windenergieprojecten en industriële clusters die gespecialiseerd zijn in het onttrekken van koolstofdioxide uit de atmosfeer. Het VK wil een voorloper worden in 'greentech'. Dat zou een kwart miljoen extra jobs creëren.

1 miljoen vaten per dag

Halfweg de jaren 1980 en rond de eeuwwissel piekte de Britse olieproductie rond 2,5 miljoen vaten per dag (zie grafiek). Dat is de voorbije twee decennia aanzienlijk teruggelopen. Vorig jaar produceerde het VK zowat 1 miljoen vaten per dag, terwijl de dagelijkse Britse olieconsumptie 1,2 miljoen vaten bedroeg. Daarmee is het de 18de natie ter wereld. Ter vergelijking: wereldleider VS zat in 2020 aan meer dan 17 miljoen vaten per dag. In Europa moet het VK enkel Noorwegen voorlaten met 2 miljoen vaten.