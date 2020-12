Britse schatkist kijkt tegen recordtekort aan

Volgens de jongste outlook van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal de Britse economie dit jaar 10 procent krimpen, tegenover zo'n 6 procent voor Duitsland en goed 4 procent voor de Verenigde Staten. Die outlook zal waarschijnlijk nog te optimistisch blijken. Ze dateert van oktober en houdt dus geen rekening met de nationale lockdown in Engeland in november en de nieuwe coronavariant. Die variant zette dit weekend Londen en omgeving op slot en bezorgt het verkeer tussen het VK en het continent een infarct .

De zware krimp van de economie weerspiegelt zich in de overheidsfinanciën. Volgens het Office for National Statistics (ONS) dook de Britse schatkist louter in november 32 miljard pond (bijna 35 miljard euro) in het rood. Over de eerste acht maanden van het tot 31 maart lopende begrotingsjaar loopt het tekort op tot 241 miljard pond (265 miljard euro). Voor het volledige begrotingsjaar voorspelt het ONS een tekort van net geen 400 miljard pond (440 miljard euro).