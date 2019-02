Britse werkgevers: 'VK zit in noodsituatie door brexit'

De Britse werkgeversorganisatie CBI roept politici op dringend een compromis te sluiten over de brexitdeal. 'Anders zullen nog meer bedrijven vertrekken uit het VK, zullen prijzen stijgen en jobs verloren gaan.'

Als alles volgens planning verloopt, trekken de Britten op 29 maart om middernacht Belgische tijd de deur van de Europese Unie achter zich dicht. Maar 47 dagen voor officieel een eind komt aan ruim 45 jaar huwelijk, is nog steeds niet afgeklopt op de scheidingsakte. De brexitdeal zit muurvast in het Britse parlement.

Die situatie werkt de Britse bedrijven steeds meer op de zenuwen. 'Het Verenigd Koninkrijk zit in een noodsituatie. Nog steeds ligt geen akkoord op tafel. Bedrijven bereiden zich dan ook steeds meer voor op een 'no-deal'-brexit. En die operatie zal niet pijnloos verlopen', waarschuwt Carolyn Fairbairn, de topvrouw van de Britse werkgeversorganisatie CBI.

'We weten dat bedrijven het land verlaten en plannen maken die gemeenschappen in het hele land schade zullen berokkenen', zei de Britse tijdens een interview met Sky News. 'Prijzen zullen stijgen en jobs zullen verloren gaan.'

Financiële crisis

De CBI-topvrouw vreest dat het VK goed op weg is om in dezelfde oncomfortabele situatie te belanden als tijdens de financiële crisis tien jaar geleden. 'De Britse centrale bank voorspelde afgelopen week nog dat de economische groei dreigt terug te vallen tot het laagste peil in tien jaar als er geen brexitdeal komt. Waarom willen we dat onszelf opnieuw aandoen?'

Interview met topvrouw Britse werkgeversorganisatie

Fairbairn trok aan de alarmbel aan het eind van een bewogen week voor het Verenigd Koninkrijk. De noodsignalen sprongen op rood nadat de Japanse autobouwer Nissan aangekondigd had een investering in Sunderland te schrappen.

'Deze week is een nieuw hoofdstuk geschreven in de steeds ergere nachtmerrie', stelde de topvrouw van het CBI. Jarenlang was het VK volgens haar een interessante plek voor investeerders omdat het land 'de toegangspoort vormde tot Europa, in een interessante tijdszone ligt en fantastische universiteiten heeft'.

Troeven

Maar die troeven overtuigen kandidaat-investeerders vandaag niet meer, stelde Fairbairn. 'Zij gaan nu op de rem staan. Ze willen eerst weten hoe de relaties tussen het VK en de Europese Unie er in de toekomst gaan uitzien.'

De Britse werkgevers sporen de politici in hun land dan ook aan snel compromissen te sluiten. 'Het lijkt erop alsof de impasse in het parlement compleet is. Je krijgt het gevoel dat de politieke leiders en instellingen in ons land bijna nalatigheid aangewreven kan worden.'

Een voorkeur voor deze of gene oplossing heeft Fairbairn niet. 'De oprichting van een douane-unie tussen het VK en de EU is een mogelijkheid. Maar voor bedrijven tellen eigenlijk maar drie dingen: ze willen frictieloos handel kunnen drijven, toegang hebben tot alle diensten en tot talentvolle mensen. Elke deal die aan die voorwaarden voldoet, is een goede deal.'

'Maar de tijd dringt nu echt wel heel erg. We zitten in de gevarenzone. Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen', besloot de topvrouw van het CBI.

Noodkreet

Het is nog maar de vraag of de Britse politici weldra gehoor zullen geven aan die noodkreet. Premier Theresa May is van plan het parlement deze week nog wat extra tijd te vragen om opnieuw met de Europese Unie te onderhandelen over haar brexitdeal, was zondag in haar entourage te horen.

Het Britse parlement eist van May dat ze de Europese leiders ervan overtuigt de omstreden Ierse backstop - een soort van verzekeringspolis om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, dat een deel is van het Verenigd Koninkrijk, onder alle omstandigheden open te houden - uit het scheidingsakkoord te schrappen. Voor de EU is die optie onbespreekbaar.

Donderdag moet er meer duidelijkheid komen. Dan trekt May opnieuw naar het parlement om een verklaring af te leggen over de stand van zaken in de heronderhandelingen.