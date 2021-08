Britse werkgevers willen gevangenen inschakelen om personeelstekort op te vangen

In het Verenigd Koninkrijk zitten bedrijven in de rats door een tekort aan mankracht. Ze vragen de regering om na te denken over alternatieve oplossingen, zoals het aanwerven van gevangenen.

De Britse vereniging van vleesverwerkende bedrijven zit maandag samen met de minister van Justitie in het Verenigd Koninkrijk, om een oplossing te bespreken voor het personeelsprobleem waarmee de sector kampt. Om het grote aantal openstaande vacatures te kunnen invullen, vraagt de federatie om een regeling die gedetineerden 'vrije dagen' toelaat om - betaald - te werken. Er wordt ook gekeken naar oud-militairen om de gaten op te vullen.

1 op 6 Een op de zes banen - bijna 7.000 - raakt niet ingevuld omdat veel Europese werknemers naar huis zijn teruggekeerd.

De sector heeft naar eigen zeggen 'een dubbele klap' gekregen: zowel de coronacrisis als de brexit wegen op de werkkrachten. Een op de zes banen - bijna 7.000 - raakt niet ingevuld omdat veel Europese werknemers naar huis zijn teruggekeerd. Dat is deels te wijten aan de coronarestricties, die ruim 1 miljoen mensen uit het VK deden vertrekken.

Brexit

Maar ook de brexit sloeg een krater op de arbeidsmarkt. Een recente studie wees uit dat het aantal Europeanen op zoek naar werk in het VK met 36 procent daalde door het Britse vertrek uit de Europese Unie. Het verschil bleek het grootst (-41%) bij laagbetaalde jobs, zoals in de zorgsector, horeca en supermarkten. De studie suggereert dat de strengere immigratieregels sinds de brexit aan de basis liggen van de uitstroom, want in andere landen daalde het aantal werkzoekenden uit EU-landen veel minder hard.

Het tekort aan arbeidskrachten doet zich niet alleen voor bij de voedselproductie: een tekort van ongeveer 90.000 vrachtwagenchauffeurs leidt tot lege schappen in de supermarkten. Ook de horeca worstelt om alle vacatures in te vullen.