Britten worstelen met energiecrisis

Gesloten pompstations, een exploderende energiefactuur én een olieraffinaderij op randje bankroet: Brits premier Johnson moet vol aan de bak om de energiecrisis te bezweren.

Eén van de grootste olieraffinaderijen van het Verenigd Koninkrijk, die van Stanlow van oliegroep Essar Oil, staat op de rand van het bankroet. Dat schrijft de Sunday Times.

Stanlow produceert ongeveer een zesde van alle benzine en diesel in het Verenigd Koninkrijk. Door een nijpend liquiditeitsprobleem onderhandelt het management met het Britse Schatkist (HMRC) over uitstel in de terugbetaling van 'honderden miljoenen pond' aan coronasteun.

Essar Oil onthoudt zich van commentaar, afgelopen donderdag gaf het bedrijf in een persbericht wel aan te onderhandelen met HMRC over 'aanpassingen aan het terugbetalingsschema'. Essar verzekerde ook 'tegen eind dit jaar' extra financiering rond te krijgen.

De crisis bij één van de belangrijkste schakels in de Britse energiesector kan premier Boris Johnson missen als kiespijn. Londen moest dit weekend ijlings duizenden extra tijdelijke werkvergunningen aankondigen in een poging de nijpende schaarste aan truckers te milderen. Die schaarste vertaalt zich in pompstations die niet tijdig bevoorraad raken, wat bij andere pompstations dan weer voor hamsterwoede zorgt.

De schaarste komt bovenop een ander heet hangijzer: de ook in het Verenigd Koninkrijk snel stijgende elektriciteits- en gasprijzen. Door de piek van de groothandelsprijzen zijn energieleveranciers met honderdduizenden klanten over de kop gegaan, de kans is groot dat veel Britten bij de overschakeling naar een nieuwe leverancier fors meer zullen moeten betalen.