Bulgarije en Kroatië zetten stap naar invoering euro

De eenheidsmunt blijft een aantrekkelijk vooruitzicht voor sommige Oost-Europese landen.

De munten van Bulgarije en Kroatië treden maandag toe tot het zogenaamde wisselkoersmechanisme ERM II. Lidmaatschap van het wisselkoersmechanisme gedurende twee jaar is een van de voorwaarden om te kunnen toetreden tot de eurozone.

De Bulgaarse lev en Kroatische kuna mogen voortaan maximaal 15 procent afwijken van een spilkoers (1,95583 lev per euro en 7,5345 kuna per euro). Zo wil Europa voorkomen dat landen in de aanloop naar de invoering van de euro hun munt fors devalueren om een competitief voordeel te verwerven.

Blijk van vertrouwen

'Het is een enorme blijk van vertrouwen in de euro als meer landen willen toetreden', zegt Gilles Moec, hoofdeconoom van AXA. De eurozone en de euro blijven blijkbaar aantrekkelijk, hoewel de schuldencrisis van 2010-12 de monetaire unie bijna deed uiteenspatten. De inwoners van Kroatië hebben veel meer vertrouwen in de euro dan in de kuna. Bijna 80 procent van hun spaargeld is geïnvesteerd in euro.

De inwoners van Kroatië hebben meer vertrouwen in de euro dan in de eigen munt.

Behalve lidmaatschap van het wisselkoersmechanisme moeten landen die de euro willen invoeren ook aan andere voorwaarden voldoen. De inflatie en langetermijnrente moeten laag zijn en het begrotingstekort mag maximaal 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) bedragen. De overheidsschuld mag maximaal 60 procent van het bbp bedragen of moet voldoende dalen in de richting van dat streefdoel.

Cijfers van de Europese Commissie geven aan dat Bulgarije nu al aan die voorwaarden voldoet. In Kroatië, dat de jongste jaren een begrotingsoverschot boekte, doet de coronacrisis het deficit in 2020 stijgen naar 7 procent van het bbp en de schuldgraad naar 89 procent. Maar in 2021 zakt het tekort weer onder 3 procent en vermindert de schuld naar 83 procent. België en Italië hadden een schuldgraad van meer dan 100 procent toen ze toetraden tot de euro.

Toetreding begin 2023?

De vroegst mogelijke datum voor toetreding van Bulgarije en Kroatië tot de eurozone is wellicht 1 januari 2023. Europa moet dan in de herfst van 2022 op basis van de economische prestaties in 2021 bepalen of beide landen zijn geslaagd in het euro-examen.