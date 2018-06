Bundesbank verlaagt Duitse groeiprognose fors tot 2 procent

Eind vorig jaar voorspelde de Bundesbank voor 2018 nog een stevige economische groei van 2,5 procent. In haar jongste vooruitzichten is de instelling een pak somberder. Het bruto binnenlands product zou dit jaar met 2 procent stijgen, klonk het vrijdag in een mededeling.

'De onzekerheden over de vooruitzichten voor de Duitse economie zijn een pak groter dan ze waren', zei Jens Weidmann, de voorzitter van de centrale bank. Hij verwees naar het toenemende protectionisme en 'grote politieke onzekerheid in sommige eurolanden', voor Italië.

Loonkosten stijgen sterk

Duitsland is een exportland bij uitstek en dus bijzonder kwetsbaar voor de handelsoorlogen die de Amerikaanse president Donald Trump in petto heeft. Bovendien dreigt de Duitse export naar de rest van de eurozone te verzwakken omdat de Duitse loonkosten sterker stijgen dan elders.

De felle klim van de loonkosten is een gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. De werkloosheidsgraad bedraagt amper 3,4 procent. En voorlopig blijven de Duitse bedrijven volop volk aannemen. De statistische dienst maakte vrijdag bekend dat in april 146.000 mensen werden aangeworven, of 2,7 procent meer dan in maart.