'Centrale banken mogen inflatietijger niet onderschatten'

Andy Haldane, hoofdeconoom van de Bank of England, waarschuwt dat centrale banken niet gemakzuchtig mogen omgaan met het inflatierisico. 'Te vroeg het beleid gaan verstrakken kan kwalijk zijn, maar te laat verstrakken nog veel meer'.

De hoofdeconoom van de Bank of England, Andy Haldane, waarschuwt in toespraak dat het extreem soepele geldbeleid een inflatoire 'tijger' wakker heeft gemaakt die zeer moeilijk te temmen kan blijken. Naarmate de economie heropent en herstelt van de Covid-19-pandemie kan de reeds oprukkende inflatie nog versneld worden doordat mensen hun opgepotte geld in sneltempo gaan uitgeven, redeneert de hoofdeconoom, waardoor de inflatie nog moeilijk te beteugelen valt.

In een duidelijke breuk met andere leden van het Monetary Policy Committee (MPC) die meer ontspannen zijn over de vooruitzichten voor inflatie, noemde Haldane inflatie een tijger die ontwaakt is door de buitengewone gebeurtenissen en beleidsmaatregelen van de afgelopen 12 maanden. 'Mensen hebben gelijk als ze waarschuwen voor de risico's dat centrale banken te conservatief handelen door het beleid voortijdig aan te scherpen', zei Haldane in een online gepubliceerde toespraak. 'Maar voor mij is het grotere risico op dit moment dat de zelfgenoegzaamheid van de centrale bank de inflatoire kat uit de zak laat'.

Haldane waarschuwde dat beleggers mogelijk niet voldoende gepositioneerd zijn voor het risico van hogere inflatie en bankrentes. 'Er is een tastbaar risico dat inflatie moeilijker te temmen blijkt te zijn, waardoor monetaire beleidsmakers assertiever moeten optreden dan momenteel op de financiële markten wordt ingeprijsd', zei de hoofdeconoom.