China aast op Portugese energiesector

Terwijl andere Europese landen Chinese investeerders afblokken, controleert Peking steeds grotere delen van de Portugese economie.

China Three Gorges (CTG), de beheerder van de gigantische waterkrachtcentrale op de Chinese Drieklovendam, aast op de volledige controle van Energias de Portugal (EDP) .

Het Chinese overheidsbedrijf bracht vrijdagavond een bod uit van 3,26 euro per aandeel EDP, 5 procent boven de slotkoers die dag en 18 procent boven het gemiddelde van de jongste zes maanden. Het aandeel was de jongste maanden behoorlijk gestegen bij speculatie op een bod van de Franse Electrabel-moeder Engie of het Spaanse Gas Natural .

CTG heeft nu al een minderheidsbelang van goed 23 procent in EDP. Dat is een erfenis van de Portugese schuldencrisis. Lissabon moest in 2011 bij de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds aankloppen voor 78 miljard euro noodkredieten, toen beleggers niet langer bereid bleken de tekorten op de lopende rekening en de begroting te blijven financieren.

In ruil moest toenmalig premier Pedro Passos Coelho drastisch saneren en ook grote delen van de nutsvoorzieningen privatiseren, waaronder dus ook EDP.

António Costa, de sociaaldemocraat die de centrumrechtse Passos Coelho opvolgde, liet vrijdagavond al weten geen problemen te hebben met het bod. 'Geen bezwaren', klonk het, verwijzend naar de goede samenwerking tussen EDP en de Chinese aandeelhouder over de voorbije zes jaar.

Potentieel kan het bod op de resterende 77 procent CTG 9 miljard euro kosten, al zegt Peking tevreden te zijn met een meerderheidsbelang en is het de bedoeling EDP op de beurs te houden.

Als het bod slaagt, vergroot nog de greep van China op de Portugese economie. Zo heeft het conglomeraat Fosun belangen in zowel de grootste bank (MillenniumBCP) als de grootste verzekeraar (Fidelidade) van het land. De Chinese netbeheerder State Grid - die ook in Griekenland neerstreek - heeft 25 procent van de Portugese sectorgenoot REN in handen.

Elders in Europa is er minder 'welkomstcultuur' wat Chinese investeringen betreft. In ons land blokte de politiek de intrede van State Grid bij Eandis af en omdat het Belgische Elia stevig in de buidel tastte kon Duitsland vermijden dat de Chinezen zouden opduiken bij de Oost-Duitse netbeheerder 50Hertz.

Berlijn probeert samen met Parijs een duidelijker en vooral kritischer Europees antwoord te formuleren op Chinese investeringen in strategische sectoren. Daar kijkt de Europese Unie naar de Verenigde Staten, waar het ministerie van Financiën via het Comité voor Buitenlandse Investeringen (CFIUS) zijn veto over deals kan uitspreken.

Dat CFIUS staat vaak kritisch tegen China. Recent nog stopte Washington de overname van chipontwikkelaar Qualcomm. De huiver om technologie in Chinese handen te laten vallen dateert niet van het Trump-tijdperk. Ook Barack Obama, de voorganger van Donald Trump als Amerikaanse president, riep Chinese overnamepogingen een halt toe.