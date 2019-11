Christine Lagarde officieel voorzitter Europese Centrale Bank

Een nieuw tijdperk gaat vrijdag in: Christine Lagarde wordt de nieuwe baas van de Europese Centrale Bank (ECB). Lagarde, de directeur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) sinds 2011, neemt de fakkel over van de Italiaan Mario Draghi, die de functie acht jaar bekleedde en de ECB door de nasleep van de wereldwijde financiële crisis leidde.

In een interview eerder deze week blikte ze al vooruit, onder meer op de eurozone, waar volgens haar 'onvoldoende elementen van solidariteit in zitten'. 'We delen een munt, maar we delen op dit moment niet erg veel budgettaire politiek', zei ze. 'Er is op dit moment geen gezamenlijke begroting voor de eurozone, en dat kunnen we betreuren. Ik weet dat sommigen dat ook doen.'