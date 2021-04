ClientEarth daagt Nationale Bank voor rechter

De Nationale Bank van België belandt op de klimaatstrafbank: de internationale milieu-ngo ClientEarth daagt de NBB voor de rechter omdat die obligaties van bedrijven met een hoge CO2-uitstoot opkoopt.

ClientEarth viseert eigenlijk het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB), waarmee nationale banken via de aankoop van bedrijfsobligaties geld pompen in de economie. Ook obligaties van bedrijven met een zware ecologische voet­afdruk, zoals oliebedrijf Shell of luchtvaartbedrijf Ryanair, komen daarbij in aanmerking.

Volgens de ngo is dat in strijd met de afspraak binnen de Europese Unie om de CO2-uitstoot te reduceren, zo schrijven De Standaard en Le Soir dinsdag. 'Onze zaak tegen de NBB is bedoeld om te testen of de ECB wettelijk verplicht is om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering', zo wordt de organisatie in De Standaard geciteerd.

ClientEarth dagvaardt de ECB niet rechtstreeks omdat de ngo zelf geen rechtszaak kan aanspannen voor het Europees Hof van Justitie.

Lagarde

Dat alleen de Nationale Bank van België voor de rechtbank wordt gedaagd, lijkt op het eerste gezicht verwonderlijk. Ze is immers niet de enige centrale bank binnen de ­Europese Unie die bedrijfsobligaties opkoopt. Ook de Franse, Duitse en Italiaanse centrale banken doen dat. Maar België zou wel veruit de actiefste ­opkoper zijn.

ECB-topvrouw Christine Lagarde kondigde eerder al aan dat ze werk wil maken van een klimaatvriendelijke herziening van haar monetair beleid. In september zou de bank daarover knopen doorhakken. Intern staan de neuzen daarvoor wel lang niet allemaal in dezelfde richting. Door de corona-pandemie heeft het stutten van de economie ook meer prioriteit gekregen.

ClientEarth, dat eerder bij ons het nieuws haalde met zijn verzet tegen de nieuwe fabriek van Ineos in de Antwerpse haven, is niet de eerste die stampij maakt over de bulkinkopen van de ECB. Eerder beschuldigde activistengroep Reclaim Finance de bank er ook al van 'klimaatchaos' te veroorzaken.