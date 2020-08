Corona besmeurt Duits begrotingsblazoen...

Ook in Duitsland doet de coronacrisis de begroting ontsporen. Maar economen zien er weinig graten in. 'Het geld is goed besteed.'

Het coronavirus heeft in Duitsland een nieuw slachtoffer gemaakt. Het door onze oosterburen gekoesterde begrotingsevenwicht, de schwarze Null, is voor de bijl gegaan. Over de eerste helft van het jaar keek Duitsland aan tegen een begrotingstekort van 51,7 miljard euro, of 3,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Over heel 2019 was er een overschot van 1,4 procent.

Door de economische coronacrisis daalden de belastinginkomsten met 4 procent. En maatregelen om de economische groei te ondersteunen, onder meer met het systeem van Kurzarbeit - tijdelijke werkloosheid – duwden de overheidsuitgaven omhoog.

In de tweede helft van 2020 zal de factuur oplopen. De regering van bondskanselier Angela Merkel gaat ervan uit dat het tekort over het hele jaar uitkomt op 7 procent van het bbp en dat de overheidsschuld aanzwelt tot 75 procent van het bbp.

De rente op Duits 10-jaars overheidspapier is -0,5 procent. De houdbaarheid van de schuld is geen probleem. Peter Vanden Houte Hoofdeconoom ING België

‘Dat Duitsland een budgettaire prijs betaalt voor de coronacrisis is geen verrassing’, zegt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. ‘Het was een bewuste keuze de schwarze Null te laten springen. Het land trok alle registers open om de economische coronacrisis te bestrijden. Het geld is goed besteed, want de crisis is ongezien.’

Omdat Duitsland na de financiële crisis van 2008 zijn overheidsfinanciën weer op orde had gebracht, had het de ruimte om fors uit te pakken zonder zijn overheidsfinanciën op de lange termijn in gevaar te brengen. ‘Duitsland staat sterk’, zegt Vanden Houte. ‘De rente op Duits 10-jaars overheidspapier bedraagt -0,5 procent. De houdbaarheid van de schuld is geen probleem.’

Grondwet

De begrotingssituatie kan echter verslechteren en de schuld kan aanzwellen in 2021 en het jaar nadien. Maar Vanden Houte denkt niet dat het zo’n vaart loopt. Een belangrijk deel van de steunmaatregelen is tijdelijk en in 2021 groeit de economie naar verwachting weer met 3 tot 5 procent. ‘Dat brengt de schuldgraad vanzelf weer wat omlaag’, zegt de ING-econoom.

Gaat Duitsland zodra de acute crisis voorbij is opnieuw het rechte begrotingspad bewandelen? In de Duitse grondwet staat het principe dat de federale staat en deelstaten in beperkte mate begrotingstekorten mogen opstapelen.

Maar de schulden die zijn aangegaan, moeten niet meteen worden terugbetaald. De schuldgraad daalt wel vanzelf. Er is dus geen noodzaak om een streng besparingsbeleid te voeren. Dat zou het economisch herstel kunnen fnuiken.

Besparingen

Vanden Houte sluit, verwijzend naar de Duitse begrotingscultuur, wel niet uit dat er beperkte besparingen komen. Al is het maar om aan te tonen dat de Duitsers hun begrotingsdiscipline niet afzweren. In 2021 zijn er bovendien parlementsverkiezingen. Dat kan een invloed hebben op de begrotingsfilosofie.

In Duitsland en in Nederland, die beide een gunstige uitgangspositie hadden, vangen de overheidsfinanciën de coronaklap vrij gemakkelijk op. In Frankrijk en België is dat anders. In beide landen loopt het begrotingstekort op tot meer dan 10 procent van het bbp en klimt de overheidsschuld naar 120 procent en hoger.

Uit cijfers van het Internationaal Monetair Fonds bleek dit weekend dat de overheidsschuld in de ontwikkelde landen door de coronacrisis is gestegen naar 128 procent van het bbp. Dat is meer dan tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de schuld klom naar 124 procent van het bbp.

Hoe raken we bevrijd van die schuldenlast? ‘Op dezelfde manier als met de schulden van de Tweede Wereldoorlog is gebeurd’, zegt Vanden Houte. ‘Via monetaire financiering door de centrale banken bijvoorbeeld.’ Die nemen de schulden op hun balans. Nominaal worden ze niet terugbetaald, maar de relatieve omvang ervan - in verhouding tot de economie - zakt geleidelijk door economische groei en inflatie.

Pensioenen

Ook nu is de last van de schuld houdbaar door het extreem soepele beleid van de Europese Centrale Bank. Vanden Houte wijst erop dat de Belgische schatkist eerder deze week kon lenen aan een negatieve rente van 0,23 procent. ‘De financiële markten gaan ervan uit dat de rente nog vele jaren laag of negatief is. De impliciete rente op de Belgische overheidsschuld zal zakken. Dat heeft tot gevolg dat de rentelasten dalen ondanks dat de schulden stijgen. Een hoge overheidsschuld is nu makkelijker houdbaar dan in het verleden.’